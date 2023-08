‘Les gusta el negocio y luego se quejan’: Martino critica a clubes mexicanos por la Leagues Cup

A Gerardo ‘Tata’ Martino, director técnico del Inter Miami, le parecen tardías las críticas y quejas de algunos clubes de la Liga MX a la Leagues Cup por el arbitraje, la sede y el calendario de los partidos ya que sabían de las condiciones del torneo.

La inconformidad de los clubes -principalmente el América por su eliminación en penales ante Nashville- forzó a la Liga MX a lanzar un comunicado en el que anuncia que presentó una queja ante los organizadores de la Leagues Cup.

¿De qué se quejan los equipos de la Liga MX sobre la Leagues Cup?

Todos los partidos de la Leagues Cup se disputan en Estados Unidos y Canadá, incluso los duelos entre clubes mexicanos. Los equipos mexicanos no sólo tuvieron que jugar de visita cada encuentro sino hay que añadir la serie viajes que tuvieron que hacer entre cada partido.

“El que nosotros estemos viajando cada tres días, que te estés moviendo de ciudad en ciudad y que ellos no se muevan, sí genera ventaja para ellos”, dijo Heny Martín, delantero del América.

Leagues Cup América fue eliminado por Nashville. (AP)

Adicionalmente, el delantero Germán Berterame, del Monterrey, sufrió una lesión en el pie, y el entrenador argentino Fernando Ortiz dijo que los campos sintéticos en los que entrenaban pudieron incidir en la misma.

“Cuando se juega sobre sintético se juega otro deporte para mí, tengo 15 días entrenando en sintético y eso influye a la larga, no sólo por lo de Germán sino por el juego”, dijo Ortiz. “Si pido a las autoridades que hagan lo que corresponda para que no me toque sintético”.

Además de la localía, otro factor fue la evidente falta de ritmo. Mientras que los equipos de la MLS llegaron al torneo 23 o 24 partidos disputados, los mexicanos apenas habían disputado tres del torneo local.

Y sobre el arbitraje no es tanto que se haya dado una clara tendencia en favor de los equipos de la MLS, pero las quejas recurrentes de los entrenadores de la Liga MX tuvieron que ver con los criterios disparejos que se aplicaron.

“El sentimiento es el mismo y no porque perdimos, pero en todos los partidos que jugamos hubo muchas decisiones polémicas y el árbitro no fue al VAR”, dijo el entrenador del América, André Jardine.

‘Tata’ Martino opina sobre los reclamos de la Liga MX a la Leagues Cup

‘Cada quien habla de cómo le fue en la feria’ considera Gerardo Martino al ser cuestionado sobre las quejas de algunos clubes mexicanos por el arbitraje de la Leagues Cup.

“Cada uno tiene el derecho a expresar y manifestar la inconformidad, ahí no tengo mucho qué decir porque son las vivencias de cada equipo que va teniendo partido tras partido”, manifestó en conferencia de prensa.

Respecto a que todos los partidos se disputan en Estados Unidos y la mayoría de los equipos mexicanos se han trasladado de una sede a otro, mientras los de la MLS juegan casi siempre de locales, el exentrenador de la Selección Mexicana culpó a los directivos y clubes de la Liga MX por aceptar las condiciones.

“La MLS no dijo: ‘Vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como queremos, el que quiera venir que venga, y si no, que no vengan’. Fue la Concacaf la que organizó el torneo con la MLS y la Liga MX, vieron cómo iba a ser, cuánto dinero iban a ganar y cómo era el negocio. El negocio les gusta a todos y después vienen las protestas”.

Gerardo 'Tata' Martino dirigió a la Selección Mexicana. (FOTO: Cuartoscuro)

El argentino dijo que los clubes mexicanos no deberían quejarse si sabían cómo era el torneo y lo aceptaron, pero si están inconformes, que le reclamen a sus directivos de la Liga MX y no a los del torneo.

“El negocio se cerró, te gustó cómo era el calendario, aceptaste jugar todo en Estados Unidos y que tienes que viajar mucho más, por lógica de jugar de visitante. Cuando aceptas todo eso, ahora no tienes lugar para los reclamos.

Si cada club quiere reclamar tiene que hacerlo al presidente de la Federación Mexicana, no a los organizadores de la Leagues Cup. El presidente fue el que aceptó las condiciones”, añadió Martino.

(Con información de AP)