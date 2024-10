¿Qué pasó con Andrés Vaca y Faitelson en el México vs. Valencia? ‘Mandan amenazas, van con sus quejitas’

Valencia empató con la Selección Mexicana 2-2 este sábado, pese a que el equipo español tenía suplentes y jugadores con ‘jet lag’, en un partido amistoso en Puebla que decepcionó a la afición local y a comentaristas como Andrés Vaca y David Faitelson, quienes soltaron su frustración en vivo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tuvo el dominio del balón con goles de Alexis Vega y Ozziel Herrera, pero dos anotaciones de Dani Gómez les arrebataron la victoria en el Estadio Cuauhtémoc, lo cual causó chiflidos a la Selección.

¿Qué dijeron Andrés Vaca y David Faitelson sobre la Selección Mexicana?

En el minuto 64, cuando ya todo parecía perdido, el comentarista Andrés Vaca dijo en la transmisión de TUDN que los problemas de la Selección se deben arreglar en la cancha e hizo referencia a las diversas campañas, entre ellas las promociones de boletos para el México vs. Valencia, pues según reportes había conflictos de venta.

El entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre (d) y su auxiliar técnico Rafael Márquez (i) reaccionan durante un juego amistoso ante el Valencia FC. EFE/Hilda Ríos (Hilda Ríos/EFE)

“Esto solamente se corrige, no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolistas a tomar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar’ futbolistas”, dijo Vaca.

El narrador luego afirmó ha habido quejas en su contra por sus comentarios en pantalla: “Esto es con fútbol y la gente que está dentro de la Selección no lo entiende, pero después se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y van y tocan puertas, y que Vaca no narre más y que por favor no digan las cosas que dicen. Así van a quejarse. Mejor que se fijen, mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”.

En respuesta, su compañero David Faitelson comparó a la FMF con la policía de la Alemania nazi: “Casi casi hay una Gestapo dentro de la Federación Mexicana de Futbol... este futbol mexicano, lo de hoy es vergonzoso”.

“No les gusta lo que decimos, Faitelson. Luego van con sus quejitas, así está la cosa. Es que se quejan. Que se quejen con los que están ahí en la cancha. Y luego que se ahorren los mensajes que mandan con terceros, con amenazas, también que se los ahorren. Que mejor vayan y trabajen dentro del terreno de juego”, agregó Vaca.

Hace unas semanas, previo al partido de México vs. Nueva Zelanda, Vaca dijo: “No se pierdan a la Decepción Nacional el próximo 7 de septiembre en lo que será el debut de Javier Aguirre”.

Más tarde, Faitelson reiteró en X su solidaridad a Andrés Vaca: “No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión, así sea en algo tan banal y trivial como el futbol”.

Además, se disculpó por comparar a la Federación Mexicana con los nazis: “Cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la ‘FMF y la Gestapo’. Ofrezco mis sinceras disculpas a la FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones”.

Christian Martinoli y Zague se quejan del partido México vs. Valencia

En TV Azteca, donde se les cayó la señal, los comentaristas también destrozaron al ‘Tri’ después del partido.

Christian Martinoli comentó: “Está haciendo frío, como el perfomance de la Selección... “Aquí le suben al audio para que la gente no grite, hubo abucheos”.

Zague agregó que era un partido muy sencillo y el equipo nacional quedó a deber y mostró falta de ambición, “con una actuación como esta no vas a reconquistar al público, con un futbol tan aletargado, cansino, con una selección que no muestra hambre“.

Hubo 30 mil personas, uno no entiende por qué”, apuntó Luis García.

¿Cuándo es el próximo partido de México?

México enfrenta a Estados Unidos en Guadalajara este martes 15 de octubre, es el cuarto juego del ‘Tri’ con Aguirre, quien ya perdió dos veces con el equipo nacional y ahora lleva una victoria y dos empates.

Fecha : 15 de octubre

: 15 de octubre Hora : 20:30 horas del tiempo del centro de México

: 20:30 horas del tiempo del centro de México Sede : Estadio Akron

: Estadio Akron Transmisión: Canal 5 y TUDN

Con información de EFE.