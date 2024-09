David Faitelson se despide de André Marín: ‘Donde quiera que estés, estarás mejor’

André Marin dejó un legado en el mundo del periodismo deportivo, tanto que su compañero y amigo David Faitelson le dedicó una emotiva carta.

Faitelson y André Marín coincidieron en distintas empresas como Imevisión, TV Azteca y Televisa, donde estuvieron en los últimos años del periodista deportivo.

Faitelson relata como han sido los días tras la muerte del periodista y llegar a los foros donde trabajaban juntos, esto a través de un video del color que fue compartido en las redes sociales de David Faitelson y TUDN.

“Hola André, hola flaco. Ayer, después de muchas noches de no poder dormir, al fin pude soñar contigo. Bueno, la verdad no sé, no estoy seguro de que fueras tú. Y es que no te parecías en nada al André de los últimos días, para empezar, no vi la silla de ruedas, tampoco tenías a tu lado el tanque de oxígeno y sobre todo tu rostro no estaba fruncido por el dolor”, así inicia la despedida de Faitelson a su excompañero.

David Faitelson le escribió una carta a fallecido André Marin. (Foto: Instagram @davidfaitelson_espn)

¿Qué dice la carta de David Faitelson a André Marín?

A lo largo de la carta, Faitelson señala que tuvo un sueño donde vio al periodista Andre Marín en su etapa de juventud, en la que vivieron distintas coberturas y tenían muchas ganas de seguir sus metas.

También mencionó que llevó al hijo del periodista, André Junior a los estudios de Televisa Chapultepec y aunque mencionó que quizá era pronto para eso.

“Te tengo una buena noticia, me dijo que quiere seguir tus pasos, que quiere ser comentarista deportivo, va a preparar pronto una nota, con su estilo, para que la subamos a las redes sociales. No te preocupes por él, André, tiene en gran parte tu carácter, va a salir adelante, ya verás... Igual que toda tu familia, Paty te ama con todo su ser, es una guerrera, ella y los dos pequeños deben encontrar consuelo y saben que mientras estén bien, tú también lo estarás”, mencionó Faitelson.

David Faitelson compartió el video de la carta con el siguiente mensaje: “Última carta a André Marín… Donde quiera que estés, estarás mejor… Muchas gracias a Alex Hinojosa y a Armando Morales por este gran homenaje al entrañable amigo y colega André Marín”, escribió el periodista.

“Me tengo que ir, tengo que volver al estudio y sentarme ante tu silla vacía, entre el frío de las luces y las cámaras, no estás más ahí, pero te siento aquí, en el corazón, porque sé que nunca te has ido y nunca te irás”, mencionó el periodista.

David Faitelson le escribió un mensaje de despedida André Marin. (Foto: Especial)

¿Qué le pasó a André Marin, periodista deportivo?

André Marin falleció la madrugada del 16 de septiembre a los 52 años, después de una recaída de salud. El periodista deportivo había recibido un doble transplante de pulmón, después de una semana se anunció su muerte.

El periodista deportivo sufrió una enfermedad en el estómago que lo mantuvo hasta 40 días en el hospital en terapia intensiva, la bacteria se llama Clostridium difficile.