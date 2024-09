Javier Aguirre se arrepiente de cómo trató a André Marín ‘Fui un cab…’

La madrugada del pasado 16 de septiembre se reportó la muerte de André Marín a los 52 años y como reacción muchos personajes del deporte mexicano reaccionaron a su fallecimiento, entre ellos Cuauhtémoc Blanco y el ‘perro’ Bermúdez, pero fue Javier Aguirre quien reveló que el periodista lo llamó días antes.

El analista deportivo había sido reportado como hospitalizado antes de su muerte, información proporcionada por su colega David Faitelson, quien pidió donadores de sangre

Javier Aguirre aseguró ser amigo de André Marín. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

¿Qué pasó entre Javier Aguirre y André Marín?

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana de futbol contó que recibió una llamada de André Marín, pero no la respondió, decisión de la cual está arrepentido.

“Me agarró en España, me tomó lejos (...) la última vez que lo vi fue en su casa, muy contento, fue en diciembre y fui un cabrón, lo reconozco, me llamó de Monterrey cuando estaba enfermo, no le contesté, tengo una tristeza porque tengo llamadas de él, me hubiera gustado por lo menos despedirme, caray”, declaró en una entrevista para David Faitelson.

“Con André teníamos charlas de amigos, conmigo siempre fue derecho, cuando le decía que o puedo era verdad, respetó mis espacios, fue un hombre íntegro, yo era el ‘poli’ malo, según los andaba corriendo, pero éramos cuates, esto más allá de su legado como persona me deja un hueco enorme”, recordó Javier Aguirre.

“Le conocí sus habilidades de periodista, me duele, pero ya descansó finalmente, me quedo con lo bonito (...) decía tres palabras y ya sacaba la entrevista”, finalizó la entrevista publicada en el canal de YouTube de MVS.

David Faitelson compartió que buscan donadores para André Marín. (Foto: X @davidfaitelson_)

¿De qué se enfermó André Marín?

Andre Marín contó en una entrevista para Javier Alarcón que se infectó de una bacteria, pero desconoce la forma y el lugar donde contrajo la infección.

“Es una infección en el estómago que no sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago”, aseguró en la entrevista.

Sin embargo, fue Faitelson, compañero de profesión de André Marín, quien señaló que el comentarista deportivo necesitaba un trasplante de pulmón, pero nunca llegó.

“Luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia, salía, le hicieron un trasplante de pulmón, al final él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido... Su hijo André lloraba desconsoladamente esta mañana”, dijo el comentarista deportivo en su espacio de noticias en MVS.