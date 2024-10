¿Abandonaron el barco? La Selección Mexicana suma baja de asistentes en juegos amistosos

Llueve sobre mojado para la Selección Mexicana… que no satisface al público y tampoco vende boletos en territorio nacional para sus próximos juegos.

El conjunto Javier Aguirre tendrá sus segundos enfrentamientos a cargo del equipo mexicano, donde se verá las caras ante el conjunto de Valencia y Estados Unidos, pero la gente no está contenta con el desempeño y las convocatorias del estratega.

Para atraer a más espectadores, la Federación Mexicana de Futbol ha implementado diversas promociones, aunque estas han suscitado críticas entre algunos directivos.

Entrenamiento de la selección nacional de fútbol de México Selección Mexicana vive otro duelo importante de preparación con la FIFA. (Foto: EFE) (Sashenka Gutierrez Sáshenka Gutiérrez/EFE)

¿Cuánto cuestan los boletos para los juegos de México?

El primer juego de la Selección se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde ya se ofrecen promociones de 2x1 en la compra de boletos.

Precios de los Boletos para México vs. Valencia

Los precios de las entradas para el enfrentamiento contra Valencia son accesibles y varían según la ubicación. Los abonados del equipo de Puebla pueden aprovechar la promoción de 2x1, incentivando así la asistencia al evento.

Rampa Oriente: 350 pesos

Cabecera Norte: 800 pesos

Cabecera Sur: 800 pesos

Platea Plus: 900 pesos

Platea Oriente: 1,100 pesos

Platea Ponente: 1,200 pesos

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2022-2023 Mexico vs Honduras CFV Selección Mexicana vive sus primeros juegos amistosos con Javier Aguirre. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Precios de los Boletos para México vs. Estados Unidos

Para el partido contra Estados Unidos, los precios de los boletos comienzan en 500 pesos en la zona de cabecera superior, aunque muchas entradas ya están agotadas. Aquí están los precios iniciales:

Cabecera Superior Norte y Sur: 500 a 850 pesos

Zona Lateral: 990 pesos

Cabeceras Inferiores: 1,600 pesos

Akron Premier Poniente: 3,000 pesos

Club Chivas 49 y 50: 4,500 pesos (disponibles)

Paquete Plus: 4,900 pesos (disponibles)

Después de distintos juegos en Estados Unidos, la Selección regresa a territorio nacional y ante la reparación del Estadio Azteca, fue asignado a distintas ciudades, una de ellas, el Estadio Akron de Chivas.

En el último partido de la Selección Mexicana en Estados Unidos, el conjunto azteca no sumó ni el 50 por ciento desasistencia en las gradas del Rose Bowl y el Estadio AT&T

Valencia regresa a un juego en México

No serán ni 48 horas las que el Valencia esté en México, pero tanto LaLiga como el club tienen muy claro que deben explotar sus acciones comerciales y estratégicas para construir una red de aficionados potente y el Valencia no ha escatimado en actos para un fin de semana por el que sumará una cantidad de dinero que, explican fuentes conocedoras de la operación, “está fuera de mercado” pese a no concretar la suma.

El Valencia llegará a Ciudad de México, el viernes 11 y se desplazará en autobús a Puebla, donde entrenará ese mismo día y realizará una rueda de prensa previa de Rubén Baraja que también podría contar con un jugador, al estilo ‘Champions’.

Con información de EFE