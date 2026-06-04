México vs. Serbia HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el último amistoso antes del Mundial 2026?

La Selección Mexicana disputa su último juego antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP, Cuartoscuro, FMF).

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en sus últimos días y la Selección Mexicana afronta su ensayo final antes del partido inaugural contra Sudáfrica.

México recibe a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en un encuentro que servirá para ajustar los últimos detalles rumbo al torneo que el país albergará por tercera ocasión en su historia.

El amistoso representa una de las últimas oportunidades para observar la base del equipo que enfrentará a la Selección de Sudáfrica el próximo 11 de junio.

El entrenador Javier Aguirre adelantó que el cuadro que presente ante Serbia será muy parecido al que utilizará en el debut mundialista, por lo que el partido adquiere relevancia para medir el funcionamiento colectivo del ‘Tri’.

México vs. Serbia: Horario y transmisión para ver EN VIVO amistoso previo al Mundial

El encuentro entre México y Serbia se disputa en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, ubicado a 2,600 metros sobre el nivel del mar, una condición que también forma parte de la preparación del conjunto nacional de cara a la Copa del Mundo.

Partido : México vs. Serbia

: México vs. Serbia Fecha : 4 de junio de 2026

: 4 de junio de 2026 Hora : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio : Nemesio Diez, Toluca (Estado de México)

: Nemesio Diez, Toluca (Estado de México) Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX+

El antecedente más reciente entre ambas selecciones ocurrió el 11 de noviembre de 2011 en Querétaro, cuando México se impuso por marcador de 2-0 con anotaciones de Carlos Salcido y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Además, la Federación Mexicana de Futbol recordó que la mayor goleada de México sobre el entonces representativo de Yugoslavia fue un 5-1 registrado en febrero de 1977 en León.

México juega su último partido antes el Mundial ante México. EFE/EPA/CHRIS TORRES (CHRIS TORRES/EFE)

¿Cómo llega la Selección Mexicana al amistoso contra Serbia?

México venció 1-0 a Australia en Pasadena en su más reciente partido. El único gol del encuentro fue obra de Johan Vásquez, quien aprovechó un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega para marcar de cabeza.

La victoria extendió a siete partidos la racha sin derrota del conjunto nacional en 2026. El equipo no pierde desde el 18 de noviembre, cuando México cayó 2-1 ante Paraguay en un partido amistoso.

Tras definir la convocatoria de México para el Mundial, Aguirre aseguró que observa a su plantel en una etapa positiva de preparación.

“El equipo llega en muy buen momento físico, estamos en el mejor momento físico-atlético, y hasta mental, están muy ilusionados”, afirmó el coach.

Javier Aguirre dirige su tercer Mundial con México. (AP Foto/Kyusung Gong) (Kyusung Gong/AP Photo/Kyusung Gong)

El entrenador mexicano también destacó el ambiente interno del grupo durante la concentración previa al torneo.

“Más allá de cómo viene el ambiente y de la proximidad de la Copa del Mundo, la actitud. La verdad es que el vestidor es una familia, estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene”, señaló.

Aguirre, quien dirigirá su tercer Mundial como seleccionador mexicano tras las ediciones de 2002 y 2010, aseguró sentirse motivado ante la cercanía del torneo.

“Ni lo uno ni lo otro, estoy a toda madre, estoy muy ilusionado”, respondió al ser cuestionado sobre si siente nervios o ansiedad a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Sobre el encuentro frente a Serbia, el estratega explicó que la prioridad sigue siendo mantener una identidad clara independientemente de los nombres que estén en la cancha.

“Lo importante es el sistema de juego, juegue quien juegue debe ser el mismo, juegue quien juegue ya ha permeado en el grupo”, dijo.

El defensa Johan Vásquez marcó el gol ante Australia y está llamado a ser el líder de la defensa en la Copa del Mundo. (Foto AP/Kyusung Gong) (Kyusung Gong/AP Photo/Kyusung Gong)

Convocatoria COMPLETA de México para el Mundial 2026

La convocatoria de la Selección Mexicana incluye a 13 futbolistas que no estuvieron en Qatar 2022. Entre ellos destaca Gilberto Mora, de 17 años, quien podría convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo con México.

Otro de los nombres relevantes es Guillermo Ochoa, convocado para su sexta lista mundialista. Esta es la lista completa de 26 hombres que llevará Javier Aguirre:

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Raúl ‘Tala’ Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre) y Carlos Acevedo (Santos Laguna). Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia) y Mateo ‘Tiloncito’ Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).

Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia) y Mateo ‘Tiloncito’ Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos). Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Edson Álvarez (West Ham United, Inglaterra), Gilberto Mora (Tijuana), César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht, Bélgica), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España) y Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia).

Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Edson Álvarez (West Ham United, Inglaterra), Gilberto Mora (Tijuana), César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht, Bélgica), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España) y Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia). Delanteros: Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita), Santiago Giménez (AC Milan, Italia), Guillermo ‘Memote’ Martínez (Pumas), Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara) y Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra).

El portero Guillermo Ochoa fue convocado a un Mundial por sexta ocasión. (AP Foto/Kyusung Gong) (Kyusung Gong/AP Photo/Kyusung Gong)

Así se presenta Serbia al amistoso en México

La selección serbia afronta el encuentro en una etapa de renovación. El conjunto dirigido por Veljko Paunovic, exentrenador de Chivas, no logró clasificarse al Mundial 2026 y utiliza estos compromisos para dar experiencia internacional a varios futbolistas jóvenes.

Su último resultado fue una derrota por 3-0 ante Cabo Verde en Lisboa, encuentro en el que el entrenador serbio continuó probando elementos de cara a futuros compromisos internacionales.

‘Pauno’ reconoció que las lesiones han limitado la disponibilidad de algunos jugadores importantes, aunque aseguró que el grupo mantiene la ambición de competir.

El seleccionador de Serbia, Velljko Paunovic, es un viejo conocido de la Liga MX. EFE/Andreu Esteban (Andreu Esteban/EFE)

“Somos una selección nueva, muy joven. Tenemos jugadores importantes lesionados, pero venimos con un grupo con hambre de aprender y que busca una oportunidad”, declaró.

El técnico también destacó el nivel del conjunto mexicano y anticipó un partido exigente para sus futbolistas. “México tiene una fantástica plantilla. Creo que van a salir fuertes desde el inicio, con mucha energía en el ataque”, señaló.

Paunovic, quien dirigió a Guadalajara y Tigres en Liga MX, afirmó que enfrentar al Tricolor representa una oportunidad de crecimiento para su selección.

“México es muy fuerte en casa, cuesta mucho hacerle gol. Destaca por la manera de atacar empujado por su afición. Esta es una gran oportunidad de crecer para mi equipo”, comentó.

Tras el amistoso en Toluca, Serbia continuará su preparación con la mira puesta en la Liga de Naciones de Europa, que inicia en septiembre próximo.

Así entrenó la Selección de Serbia en la cancha del Nemesio Diez antes del amistoso contra México. EFE/ Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

Posibles alineaciones de México vs. Serbia en partido amistoso

Estas son las alineaciones probables para el amistoso.

México

Raúl ‘Tala’ Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

Serbia

Filip Stankovic

Strahinja Pavlovic

Strahinja Erakovic

Adem Avdic

Kosta Nedeljkovic

Aleksandar Stankovic

Njegos Petrovic

Veljko Birmancevic

Vasilije Kostov

Andrija Zivkovic

Jovan Milosevic

DT: Veljko Paunovic

El ‘Tri’ abre el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, posteriormente enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Chequia el 24 de junio también en la capital.

Con información de EFE y AP.