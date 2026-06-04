México vs. Serbia HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el último amistoso antes del Mundial 2026?

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en sus últimos días y la Selección Mexicana afronta su ensayo final antes del partido inaugural contra Sudáfrica.
México recibe a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en un encuentro que servirá para ajustar los últimos detalles rumbo al torneo que el país albergará por tercera ocasión en su historia.
El amistoso representa una de las últimas oportunidades para observar la base del equipo que enfrentará a la Selección de Sudáfrica el próximo 11 de junio.
El entrenador Javier Aguirre adelantó que el cuadro que presente ante Serbia será muy parecido al que utilizará en el debut mundialista, por lo que el partido adquiere relevancia para medir el funcionamiento colectivo del ‘Tri’.
México vs. Serbia: Horario y transmisión para ver EN VIVO amistoso previo al Mundial
El encuentro entre México y Serbia se disputa en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, ubicado a 2,600 metros sobre el nivel del mar, una condición que también forma parte de la preparación del conjunto nacional de cara a la Copa del Mundo.
- Partido: México vs. Serbia
- Fecha: 4 de junio de 2026
- Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Nemesio Diez, Toluca (Estado de México)
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX+
El antecedente más reciente entre ambas selecciones ocurrió el 11 de noviembre de 2011 en Querétaro, cuando México se impuso por marcador de 2-0 con anotaciones de Carlos Salcido y Javier ‘Chicharito’ Hernández.
Además, la Federación Mexicana de Futbol recordó que la mayor goleada de México sobre el entonces representativo de Yugoslavia fue un 5-1 registrado en febrero de 1977 en León.
¿Cómo llega la Selección Mexicana al amistoso contra Serbia?
México venció 1-0 a Australia en Pasadena en su más reciente partido. El único gol del encuentro fue obra de Johan Vásquez, quien aprovechó un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega para marcar de cabeza.
La victoria extendió a siete partidos la racha sin derrota del conjunto nacional en 2026. El equipo no pierde desde el 18 de noviembre, cuando México cayó 2-1 ante Paraguay en un partido amistoso.
Tras definir la convocatoria de México para el Mundial, Aguirre aseguró que observa a su plantel en una etapa positiva de preparación.
“El equipo llega en muy buen momento físico, estamos en el mejor momento físico-atlético, y hasta mental, están muy ilusionados”, afirmó el coach.
El entrenador mexicano también destacó el ambiente interno del grupo durante la concentración previa al torneo.
“Más allá de cómo viene el ambiente y de la proximidad de la Copa del Mundo, la actitud. La verdad es que el vestidor es una familia, estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene”, señaló.
Aguirre, quien dirigirá su tercer Mundial como seleccionador mexicano tras las ediciones de 2002 y 2010, aseguró sentirse motivado ante la cercanía del torneo.
“Ni lo uno ni lo otro, estoy a toda madre, estoy muy ilusionado”, respondió al ser cuestionado sobre si siente nervios o ansiedad a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.
Sobre el encuentro frente a Serbia, el estratega explicó que la prioridad sigue siendo mantener una identidad clara independientemente de los nombres que estén en la cancha.
“Lo importante es el sistema de juego, juegue quien juegue debe ser el mismo, juegue quien juegue ya ha permeado en el grupo”, dijo.
Convocatoria COMPLETA de México para el Mundial 2026
La convocatoria de la Selección Mexicana incluye a 13 futbolistas que no estuvieron en Qatar 2022. Entre ellos destaca Gilberto Mora, de 17 años, quien podría convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo con México.
Otro de los nombres relevantes es Guillermo Ochoa, convocado para su sexta lista mundialista. Esta es la lista completa de 26 hombres que llevará Javier Aguirre:
- Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).
- Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia) y Mateo ‘Tiloncito’ Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).
- Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Edson Álvarez (West Ham United, Inglaterra), Gilberto Mora (Tijuana), César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht, Bélgica), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España) y Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia).
- Delanteros: Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita), Santiago Giménez (AC Milan, Italia), Guillermo ‘Memote’ Martínez (Pumas), Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara) y Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra).
Así se presenta Serbia al amistoso en México
La selección serbia afronta el encuentro en una etapa de renovación. El conjunto dirigido por Veljko Paunovic, exentrenador de Chivas, no logró clasificarse al Mundial 2026 y utiliza estos compromisos para dar experiencia internacional a varios futbolistas jóvenes.
Su último resultado fue una derrota por 3-0 ante Cabo Verde en Lisboa, encuentro en el que el entrenador serbio continuó probando elementos de cara a futuros compromisos internacionales.
‘Pauno’ reconoció que las lesiones han limitado la disponibilidad de algunos jugadores importantes, aunque aseguró que el grupo mantiene la ambición de competir.
“Somos una selección nueva, muy joven. Tenemos jugadores importantes lesionados, pero venimos con un grupo con hambre de aprender y que busca una oportunidad”, declaró.
El técnico también destacó el nivel del conjunto mexicano y anticipó un partido exigente para sus futbolistas. “México tiene una fantástica plantilla. Creo que van a salir fuertes desde el inicio, con mucha energía en el ataque”, señaló.
Paunovic, quien dirigió a Guadalajara y Tigres en Liga MX, afirmó que enfrentar al Tricolor representa una oportunidad de crecimiento para su selección.
“México es muy fuerte en casa, cuesta mucho hacerle gol. Destaca por la manera de atacar empujado por su afición. Esta es una gran oportunidad de crecer para mi equipo”, comentó.
Tras el amistoso en Toluca, Serbia continuará su preparación con la mira puesta en la Liga de Naciones de Europa, que inicia en septiembre próximo.
Posibles alineaciones de México vs. Serbia en partido amistoso
Estas son las alineaciones probables para el amistoso.
México
- Raúl ‘Tala’ Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Gilberto Mora
- Álvaro Fidalgo
- Roberto ‘Piojo’ Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- DT: Javier Aguirre
Serbia
- Filip Stankovic
- Strahinja Pavlovic
- Strahinja Erakovic
- Adem Avdic
- Kosta Nedeljkovic
- Aleksandar Stankovic
- Njegos Petrovic
- Veljko Birmancevic
- Vasilije Kostov
- Andrija Zivkovic
- Jovan Milosevic
- DT: Veljko Paunovic
El ‘Tri’ abre el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, posteriormente enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Chequia el 24 de junio también en la capital.
Con información de EFE y AP.