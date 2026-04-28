‘Quería desistir del futbol’: La historia de ‘Memote’ Martínez, la sorpresa de los convocados al Mundial 2026

'Memote' Martínez se 'coló' a la lista de Javier Aguirre para el Mundial de 2026 (Foto: Cuartoscuro).

Guillermo ‘Memote’ Martínez apareció como la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Mexicana y estará en la concentración de Javier Aguirre que realizará con jugadores de la Liga MX.

Cada cuatro años, la lista para el Mundial genera polémica y deja tanto a jugadores que la afición considera que debieron ir, como a otros que, según el consenso, no tenían el nivel suficiente o no estaban en el radar.

Para esta Copa Mundial de la FIFA, ‘Memote’ se perfila como la gran sorpresa, especialmente porque hay otros delanteros que también apuntan a ser convocados.

En año y medio con Pumas, 'Memote' se ha convertido en uno de sus referentes. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Guillermo ‘Memote’ Martínez, la sorpresa hacia el Mundial 2026?

Nacido en Celaya, Guanajuato, ‘Memote’ se formó desde muy joven en las fuerzas básicas de los ‘Tuzos’ del Pachuca. Tras un paso por filiales, Martínez dio el salto a la primera división con el conjunto hidalguense.

Desde joven llamó la atención de las divisiones inferiores de la Selección Mexicana y fue convocado, junto con jugadores como Orbelín Pineda e Hirving ‘Chucky’ Lozano, para el Mundial Sub-20 de 2015, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos, instancia en la que México fue eliminado.

Tras no poder consolidarse en primera, tuvo su primera etapa en la entonces Liga de Ascenso MX con Lobos BUAP y Coras de Tepic, antes de regresar brevemente a la Liga MX, ahora con Chivas.

'Memote' Martínez tuvo un paso breve por Chivas. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Sin embargo, la falta de minutos lo envió de nueva cuenta a la división de plata, donde disputó varios torneos con Mineros de Zacatecas, además de Cafetaleros de Chiapas y Celaya. EN esa etapa de su vida, incluso pensó en dejar el futbol.

“Yo hacía las cosas que yo creía que estaban correctas en cuestiones de números. Como delantero, creo que me iba bien, pero no recibí esa oportunidad y muchas veces quería desistir. No sabía si estaba haciendo lo suficiente o si era lo suficientemente bueno para merecer una oportunidad”, dijo para Imagen Deportes.

Sin embargo, tras un buen torneo con Celaya, ‘Memote’ llamó la atención del Puebla, que apostó por él como una de sus opciones de ataque para el torneo Guard1anes 2021.

Martínez se consolidó en Liga MX con el Puebla. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

Con la ‘Franja’, Martínez disputó 91 partidos, en los que marcó 23 goles y dio 5 asistencias. Su gran estatura y buen juego aéreo lo llevaron Pumas para el Clausura 2024, lo que impulsó aún más su carrera.

“Todo jugador sabe lo que representa Pumas (...). Realmente ha sido maravillosa la llegada y siento que llegué a un mundo nuevo”, expresó en una entrevista oficial tras su llegada. “Es un reto muy lindo. Sé la responsabilidad que es defender este escudo”.

Ya con Pumas, Martínez fue convocado a la Selección Mexicana por primera vez por Jaime Lozano en diciembre de 2023, para un amistoso contra Colombia en donde metió gol. Hasta ahora, ha jugado 9 partidos y marcado solo dos goles.

Con 31 años, ‘Memote’ se mantiene como uno de los referentes en Pumas, que disputará los cuartos de final de la Liga MX como superlíder de la competencia.

Hasta el momento, Martínez ha jugado 92 partidos con la camiseta universitaria, en los que ha marcado 31 goles y ha dado 2 asistencias. En el torneo vigente, registra 5 dianas en 15 encuentros, aunque con apenas 3 titularidades, lo cual demustra su efectividad entrando desde la banca.

De este modo, ‘Memote’ aparece como uno de los delanteros convocados por Aguirre, junto con la ‘Hormiga’ González. Sin embargo, su inclusión genera dudas sobre el resto de la lista, pues compite por un lugar con jugadores en el extranjero como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Julián Quiñones.