Horarios del GP de Miami 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a ‘Checo’ en la qualy, sprint y carrera?

'Checo' Pérez regresa a su monoplaza de Cadillac para competir en el GP de Miami- (Foto: CadicllacF1Team/F1)

El Gran Premio de Miami, marca el regreso de las actividades en la temporada 2026 de la F1 tras un parón obligado por los ajustes en el calendario, luego de las cancelaciones del GP Baréin y Arabia Saudita.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, el fin de semana representa una nueva oportunidad de sumar unidades con Cadillac, escudería que continúa en proceso de consolidación dentro de la parrilla. El formato sprint añade un ingrediente extra porque el piloto mexicano contará con dos instancias competitivas para meterse en la búsqueda de los puntos.

Más allá de lo deportivo, Miami también es el escenario del debut de ajustes técnicos relevantes, particularmente en el uso de la energía eléctrica dentro de los monoplazas. Estas modificaciones responden a la necesidad de reforzar la seguridad, tras incidentes recientes como el de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

Sergio Perez a bordo de su monoplaza de la escudería Cadillac Formula 1 Team Car. (Foto: Cadillac F1Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Horarios del Gran Premio de Miami 2026 en México: ¿A qué hora ver la F1?

El Gran Premio de Miami 2026 se disputa en el circuito Miami International Autodrome, donde inician las actividades durante la mañana del viernes 1 de mayo.

A la programación habitual se le suma la qualy sprint y la carrera sprint, donde los pilotos buscan obtener más puntos.

A diferencia de otras carreras como la de Japón, la diferencia de horario no afecta y no se necesita ni madrugar ni desvelarse para ver el GP de Miami desde México.

¿Dónde ver el GP de Miami 2026 en México en vivo?

La transmisión en vivo de la carrera de la Fórmula 1 está disponible en México a través de las siguientes plataformas:

Sky Sports F1 (televisión de paga)

(televisión de paga) F1 TV (streaming oficial, requiere de un pago para acceder al contenido)

Ambas ofrecen cobertura completa del fin de semana, incluyendo prácticas, carrera sprint, clasificación y carrera.

¿Cómo es el circuito del GP de Miami?

El Miami International Autodrome tiene una longitud total de 5,412 kilómetros, donde los pilotos de la F1 dan 57 vueltas para una distancia acumulada de 308,326 kilómetros.

Su historia es reciente, pues la primera carrera se corrió en el 2022. El récord del tiempo de vuelta más rápido lo ostenta Max Verstappen, de Red Bull, quien obtuvo una marca de 1:29.708 en 2023.

Cambios en los monoplazas para el GP de Miami 2026 de la F1

La Fórmula 1 introduce cambios clave en la gestión de la energía eléctrica de los monoplazas, con el objetivo de mejorar la calidad de la competencia y reducir los riesgos en maniobras de adelantamiento a alta velocidad.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que estas modificaciones fueron acordadas tras una reunión con las escuderías, fabricantes de motores y directivos del campeonato, en busca de un equilibrio entre rendimiento, espectáculo y seguridad en pista.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra un nuevo enfoque en la recuperación y uso de la energía, la cual limita la cantidad máxima de energía que puede almacenarse por vuelta. Con ello, se pretende evitar picos de rendimiento irregulares.

Las nuevas medidas también responden a situaciones recientes en pista, como el accidente ocurrido en el Gran Premio de Japón, donde Oliver Bearman tuvo que salirse del trazado para evitar un contacto con el monoplaza de Franco Colapinto, que circulaba a menor velocidad, como resultado se fue contra el muro.

“Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento”, explicó la FIA.