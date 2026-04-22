‘Un piloto de F1 viene esta noche’: Así operaba la red de prostitución en Milán

La red de prostitución que involucra a futbolistas ofrecía reuniones, cenas y presuntamente facilitaba la ‘droga de la risa’. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Un paquete ‘todo incluido’, que permitía a los clientes disfrutar de exclusivos lugares nocturnos junto a una acompañante, era lo que supuestamente ofrecía Ma. De. Milano, una agencia de eventos investigada por operar como una red de prostitución en Milán.

Entre sus presuntos clientes, de acuerdo con la Policía Financiera de Milán, se encuentran cerca de 70 jugadores de fútbol de la Serie A y un piloto de la Fórmula 1, quienes habrían pagado altas sumas por estos servicios.

Sin embargo, las investigaciones no se centran en quienes contrataron los paquetes, sino en los dueños de la agencia, señalados por presuntamente facilitar y explotar la prostitución al lucrar con esta actividad y obtener beneficios económicos.

¿Cómo funcionaba la presunta red de prostitución en Milán?

La Policía Financiera de Milán explica que el caso inició como una investigación financiera, luego de detectar que los ingresos de los propietarios de la agencia no correspondían con lo que declaraban.

“Las fuentes de ingresos de los sospechosos son totalmente desproporcionadas con respecto a las que reportan”, indicaron en un comunicado. A partir de estas indagatorias, las autoridades lograron identificar la red de explotación de la prostitución.

“En concreto, la investigación reveló que los sospechosos habían centrado su negocio en reclutar mujeres, incluidas acompañantes profesionales, disponibles para participar en eventos organizados por la banda y que también estaban dispuestas a prestar servicios sexuales”, explica.

En las investigaciones se determinó la supuesta responsabilidad de un piloto de F1. (Foto: EFE/ Sebastiao Moreira)

La sábana de una llamada, compartida por La Gazzetta dello Sport, detalla cómo se realizaba el proceso de reclutamiento: “Tengo un amigo piloto de Fórmula Uno que quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla? Le enviaré a la brasileña", dice la conversación.

El servicio supuestamente se ofrecía a clientes adinerados en general: deportistas, celebridades y empresarios.

Las chicas que trabajaban para la agencia dormían en las oficinas de la empresa y, de acuerdo con el portal italiano La Gazzetta dello Sport, recibían hasta un 50% del dinero que los clientes pagaban por su compañía.

La investigación añade que el dinero se entregaba directamente a la agencia y eran los organizadores quienes presuntamente les daban el dinero que habían ganado. Cuando no eran acompañantes, las mujeres trabajaban como anfitrionas o modelos.

¿Qué incluían los supuestos paquetes de la red de prostitución de Milán?

El diario italiano La Gazzetta dello Sport detalla que las personas que contrataban los servicios de Ma. De. Milano tenían acceso a diferentes actividades, entre ellas cenas en restaurantes de lujo con espectáculos.

Tras ello, trasladaban el evento a clubes nocturnos y a hoteles; de acuerdo con el portal, los documentos judiciales afirman que uno de los más visitados era Just Cavalli, un bar milanés famoso, y el hotel Me, en la Piazza della Repubblica.

Además, como parte de los servicios, supuestamente se facilitaba el consumo de drogas, específicamente la llamada ‘droga de la risa’, la cual es especialmente útil para los deportistas, debido a que permite pasar los controles antidopaje, según La Sicilia.

¿Por qué los deportistas no están siendo investigados?

Las investigaciones incluyen análisis de llamadas telefónicas y de chats, en donde aparecen los apellidos de decenas de jugadores. Los portales Il Giornale y Corriere del Giorno indican que algunos de los nombres son:

Olivier Giroud

Achraf Hakimi

Rafael Leao

Milan Skriniar

Jérémy Ménez (exjugador del América)

Dejan Stankovic

Daniel Maldini

Marcus Pedersen

Christian Volpato

Cheickh Niasse

Alessandro Bastoni

Raoul Bellanova

Yann Bisseck

Carlos Augusto

Philippe Coutinho

Koni De Winter

Riccardo Calafiori

Dusan Vlahovic

Arthur Melo

Dean Huijsen

Gianluca Scamacca

Matteo Ruggeri

Nuno Tavares

Andrea Pinamonti

Samuele Ricci

Andrea Petagna

Andrea Ranocchia

Guglielmo Vicario

Nadir Zortea

Soualiho Meite

Dany Mota Carvalho

Matteo Cancellieri

Jérémy Ménez fue jugador del América. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fernando Carranza García) (Fernando Carranza García)

A pesar de ello, las personas que contrataron los servicios de la agencia no están bajo investigación, puesto que las pesquisas son en contra de los organizadores de los eventos, de acuerdo con el comunicado de la Policía Financiera de Milán.

La Agenzia Nazionale Stampa Associata explica que en Italia la compra de servicios sexuales y la prostitución entre dos adultos que la consienten no es un delito; sin embargo, sí lo es la explotación de esta actividad.

Es decir, la ley está en contra de las terceras personas que obtienen beneficios a raíz de la prostitución; por lo cual, al ser clientes, los deportistas no enfrentan ningún problema.