Jornada 16 de la Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Clausura 2026?

La jornada 16 de la Liga MX marca la penúltima fecha del torneo Clausura 2026 y se disputa entre martes y miércoles con partidos que impactan directamente en la tabla general.
Equipos como Club América, León, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Guadalajara llegan con la necesidad de sumar puntos para asegurar o mantener sus posiciones rumbo a la fase final.
Partidos del Clausura 2026: ¿Dónde ver la Liga MX EN VIVO HOY?
El partido entre León vs. América es uno de los más relevantes: se disputa el 21 de abril en el Estadio Nou Camp. Ambos equipos están obligados a ganar para no comprometer su clasificación.
América llega después de vencer 2-1 al Toluca, resultado con el que subió al sexto lugar de la tabla; sin embargo, comparte puntos con León y Atlas, y tiene solo una unidad de ventaja sobre Tigres, lo que lo obliga a mantener resultados positivos.
El duelo entre Atlas vs. Tigres UANL es otro de los destacados. Los felinos llegan en el noveno lugar y necesitan ganar para mantenerse con opciones de avanzar. En ataque cuentan con Rodrigo Aguirre y Ángel Correa, además de Juan Brunetta y Fernando Gorriarán.
Atlas busca aprovechar su condición de local con jugadores como Arturo González y Manuel Capasso, mientras que el portero Camilo Vargas es una de sus principales referencias defensivas.
Cruz Azul, cuarto en la tabla, visita a Querétaro con el objetivo de romper una racha de ocho partidos sin ganar. Pumas recibe a Juárez con la intención de defender su tercer lugar. Monterrey también tiene actividad como local ante Puebla.
Chivas Guadalajara, líder del torneo, visita a Necaxa, mientras que Pachuca aún mantiene posibilidades matemáticas de clasificar cuando enfrente a Tijuana.
Sanciones que impactan la Jornada 16 de la Liga MX
Previo a esta jornada, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmó varias sanciones derivadas del partido entre América y Toluca.
El delantero brasileño Helinho fue suspendido por tres partidos tras su expulsión y conducta violenta. Además, el jugador deberá pagar una multa económica.
También fueron sancionados:
- Alejandro Zendejas (multa)
- Henry Martín (suspensión de un partido)
- Antonio Mohamed (un partido sin dirigir)
- Sahyr Mohamed (suspensión de un partido)
Estas sanciones se derivan de los incidentes ocurridos tras el partido en el Estadio Azteca, donde se registraron altercados entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.
Con información de EFE