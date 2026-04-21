Jornada 16 de la Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Clausura 2026?

La Liga MX vive su jornada 16, penúltima de la fase regular. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

La jornada 16 de la Liga MX marca la penúltima fecha del torneo Clausura 2026 y se disputa entre martes y miércoles con partidos que impactan directamente en la tabla general.

Equipos como Club América, León, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Guadalajara llegan con la necesidad de sumar puntos para asegurar o mantener sus posiciones rumbo a la fase final.

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El partido entre León vs. América es uno de los más relevantes: se disputa el 21 de abril en el Estadio Nou Camp. Ambos equipos están obligados a ganar para no comprometer su clasificación.

América llega después de vencer 2-1 al Toluca, resultado con el que subió al sexto lugar de la tabla; sin embargo, comparte puntos con León y Atlas, y tiene solo una unidad de ventaja sobre Tigres, lo que lo obliga a mantener resultados positivos.

El duelo entre Atlas vs. Tigres UANL es otro de los destacados. Los felinos llegan en el noveno lugar y necesitan ganar para mantenerse con opciones de avanzar. En ataque cuentan con Rodrigo Aguirre y Ángel Correa, además de Juan Brunetta y Fernando Gorriarán.

El brasileño Helinho recibe tres partidos de suspensión y una multa en el fútbol mexicano. EFE/ Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

Atlas busca aprovechar su condición de local con jugadores como Arturo González y Manuel Capasso, mientras que el portero Camilo Vargas es una de sus principales referencias defensivas.

Cruz Azul, cuarto en la tabla, visita a Querétaro con el objetivo de romper una racha de ocho partidos sin ganar. Pumas recibe a Juárez con la intención de defender su tercer lugar. Monterrey también tiene actividad como local ante Puebla.

Chivas Guadalajara, líder del torneo, visita a Necaxa, mientras que Pachuca aún mantiene posibilidades matemáticas de clasificar cuando enfrente a Tijuana.

Sanciones que impactan la Jornada 16 de la Liga MX

Previo a esta jornada, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmó varias sanciones derivadas del partido entre América y Toluca.

El delantero brasileño Helinho fue suspendido por tres partidos tras su expulsión y conducta violenta. Además, el jugador deberá pagar una multa económica.

También fueron sancionados:

Alejandro Zendejas (multa)

Henry Martín (suspensión de un partido)

Antonio Mohamed (un partido sin dirigir)

Sahyr Mohamed (suspensión de un partido)

Estas sanciones se derivan de los incidentes ocurridos tras el partido en el Estadio Azteca, donde se registraron altercados entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

Con información de EFE