(Videos) Así fue la bronca entre jugadores del América y del Toluca: Aficionados fueron testigos

Tras el partido contra América, Mohamed, DT del Toluca, criticó las decisiones arbitrales durante la pelea. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El América vs. Toluca fue uno de los partidos más destacados de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, pero se volvió mediático no por lo futbolístico, sino por la bronca que comenzó en la cancha, pero siguió en fuera de ella.

Los jaloneos, gritos, empujones y hasta golpes fueron captados por los aficionados quienes se ‘llevaron su recuerdo’ del juego que tuvo como escenario (o arena de combate) el Estadio Banorte.

Tras la bronca, Mohamed, DT del Toluca, criticó al cuerpo arbitral, en especial a la abanderada Karen Díaz, quien ‘abrazó’ a Zendejas en un intento de parar el problema.

La pelea del América vs. Toluca comenzó por los empujones de Helinho contra Zendejas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue la pelea del América vs. Toluca?

El conflicto del América vs. Toluca inició en el tiempo de compensación del segundo tiempo luego de una tarjeta roja para Helinho por una falta cometida contra Alan Cervantes.

La decisión molestó al futbolista brasileño y aventó por la espalda a Zendejas, quien no dejó pasar la agresión y fue ahí donde comenzaron los primeros jaloneos. La jueza de línea intentó separarlos con un abrazo al americanista.

En este momento se metió Antonio Mohamed, director técnico del Toluca FC, con insultos dirigidos a André Jardine, DT del América, y a la banca de las Águilas.

Poco a poco diferentes jugadores se sumaron al pleito en la cancha, algunos para intentar terminarla, otros para continuar con la violencia.

Se terminó el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 de Liga MX, pero no el conflicto entre los futbolistas, pues una vez fuera del campo, Henry Martin, quien ni siquiera fue convocado al banquillo, encaró a Helinho y todo comenzó de nuevo.

En videos grabados por los aficionados, se ve cómo los dos delanteros se hacen de palabras y luego de jaloneos en una pelea en la cual se sumó personal del staff. Helinho fue objetivo de comentarios como “ya mátalo” y algunos más calificados como racistas.

Por el momento se desconocen las sanciones que puedan recibir ambos jugadores, pero se estima que Helinho pueda perderse las dos jornadas de Liga MX restantes e inclusive juegos de la Liguilla, mismo caso para Henry Martín.

Mohamed critica a abanderada por abrazar a Zendejas en partido América vs. Toluca

Posterior al juego del futbol mexicano, Antonio Mohamed criticó a la abanderada Karen Díaz por abrazar a Zendejas.

En una conferencia de prensa, el DT declaró que la jueza de línea “no puede hacer eso”, además para él fue una decisión que generó molestias en Los Diablos Rojos del Toluca.

“Nos hace enojar porque la abanderada no puede abrazar a Zendejas como lo hace, está claro, ¿por qué no lo hizo con Helinho? Lo corrió por toda la cancha y lo abrazaba, ni yo lo hice tanto así con mi hija (...) No se trata de si es hombre o mujer, el problema es que se metió sin que nadie le dijera nada".

Mohamed aseguró que si el jugador americanista deseaba golpear a su rival, entonces lo hubiera dejado.

América vence a Toluca y consigue su primera victoria en el Estadio Banorte

El Club América regresó al Estadio Banorte en un partido contra Cruz Azul (Clásico Joven), donde empataron a un gol.

Luego recibió en casa a Nashville, que los eliminó en los cuartos de final de la Concachampions con un gol de visitante.

Hasta el tercer partido desde el Estadio Banorte, el Ame encontró la victoria y lo hizo contra el Toluca gracias a dos goles que anotó Brian Rodríguez, uno en el 44′ y otro en el 50′.

Toluca trató de responder, pero solo le alcanzó para marcar una vez gracias al autogol de Miguel Vázquez en el 53′.