¿Dónde ver la Jornada 15 de la Liga MX HOY? Horarios, sedes y transmisión del Clausura 2026

Los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX se podrán ver en televisión abierta y plataformas de streaming. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Liga MX entra en un punto de no retorno. La Jornada 15 del Clausura 2026 se asoma como una fecha determinante en la que la Liguilla está cada vez más cerca y los márgenes de error prácticamente han desaparecido para la mayoría de los equipos.

A diferencia de otros torneos, este semestre no habrá Play-In debido al calendario ajustado por el Mundial 2026, lo que eleva la presión: solo los primeros ocho de la tabla avanzarán directamente a Cuartos de Final. Esto convierte cada partido en una auténtica final adelantada.

Con apenas semanas por delante, la pelea por clasificar está más viva que nunca. Mientras algunos clubes buscan asegurar su boleto, otros intentan mantenerse con vida en una tabla que sigue extremadamente apretada del sexto al decimoquinto lugar.

Guadalajara llega a la Jornada 15 como el líder de la tabla general de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Dónde ver la Jornada 15 de la Liga MX?

La Jornada 15 del Clausura 2026 podrá seguirse a través de múltiples plataformas, tanto en televisión abierta como en servicios de streaming, lo que facilita el acceso para los aficionados en México. A continuación, el calendario completo:

Atlas y América buscan asegurar su pase a la Liguilla

Para equipos como Atlas y América, esta jornada representa mucho más que tres puntos: es la oportunidad de encaminar su clasificación directa a la Liguilla en un torneo donde no hay margen para la especulación.

El conjunto rojinegro llega ubicado en la octava posición con 19 puntos, una zona peligrosa considerando la cercanía de varios equipos que aún aspiran a meterse entre los ocho mejores. Un tropiezo podría sacarlos de puestos de clasificación.

Por su parte, América también suma 19 unidades y se ubica en el séptimo lugar, pero con un calendario exigente y rivales directos en la recta final. Su duelo ante Toluca es clave, no solo por los puntos, sino por el impacto directo en la tabla.

Cruz Azul es uno de los equipos que está muy cerca de clasificar a la Liguilla. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

La ausencia del Play-In obliga a ambos clubes a cerrar con fuerza. Ya no basta con “alcanzar repechaje”: ahora es imprescindible mantenerse dentro del top 8 para seguir con vida en la pelea por el título.

¿Cómo llegan los equipos de la Liga MX a la Jornada 15?

El torneo ha sido una montaña rusa de resultados, y la Jornada 14 dejó claro que nadie tiene garantizado nada, ni siquiera el liderato.

Guadalajara se mantiene en la cima con 31 puntos pese a haber sido goleado 4-1 por Tigres, un resultado que evidenció ciertas fragilidades defensivas, aunque sin comprometer su posición.

En el segundo peldaño, Cruz Azul ha perdido inercia con una racha de varios partidos sin ganar, aunque sigue en zona privilegiada. Muy cerca aparece Pachuca, que viene de una victoria contundente y mantiene paso firme.

América debe tener resultados en la Jornada 15 si quiere asegurar un lugar en la Liguilla, pues solo dos jornadas más antes de los cuartos de final. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Pumas también atraviesa un buen momento tras imponerse a Mazatlán 3-1, consolidándose en la parte alta. Más abajo, equipos como Tigres, Necaxa, León y Querétaro siguen con aspiraciones matemáticas, lo que convierte cada jornada en un escenario de alta tensión.

Tabla general de la Liga MX al momento: ¿Cómo van las posiciones antes de la Jornada 15?

La clasificación refleja un torneo sumamente competitivo, con una clara división entre los equipos consolidados y aquellos que aún luchan por un lugar en la fase final.