Detienen a dos exfuncionarios vinculados a ‘El Congo’: Están relacionados con homicidio de Carlos Manzo

La investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sumó un nuevo capítulo con la detención de dos exservidores públicos señalados por presuntamente colaborar con una estructura criminal vinculada al caso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó este 2 de junio la captura de un exfuncionario adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan y de un elemento de la Guardia Civil estatal, quienes habrían proporcionado información confidencial a integrantes de una red delictiva relacionada con Wendy ‘N’, alias ‘La Tía’, y Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’.

De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, las investigaciones permitieron identificar que ambos detenidos presuntamente filtraban datos sobre órdenes de aprehensión, operativos policiales y avances ministeriales, información que habría sido utilizada para evadir acciones de las autoridades.

Las aprehensiones ocurrieron los días 21 y 22 de mayo, aunque fueron dadas a conocer oficialmente durante una conferencia de prensa realizada este lunes.

¿Quiénes son los exfuncionarios detenidos por el caso Carlos Manzo?

Según la Fiscalía de Michoacán, uno de los detenidos fue identificado como Héctor Hugo ‘N’, alias ‘Manuel’, quien se desempeñó como funcionario de la Fiscalía Regional de Uruapan.

Torres Piña señaló que las investigaciones lo relacionan con la operación de la red criminal encabezada por personas cercanas a ‘La Tía’ y ‘El Congo’. Durante su captura fueron asegurados teléfonos celulares, identificaciones apócrifas, un vehículo y otros objetos considerados relevantes para la investigación.

El segundo detenido es Juan Luis ‘N’, alias ‘Comandante Gary’ o ‘Comandante Gari’, quien formó parte de la Unidad Ambiental de la Guardia Civil de Michoacán. Las autoridades lo señalan por mantener comunicación con integrantes de la misma estructura criminal y compartir información sobre investigaciones y armamento.

Vínculos con ‘El Congo’ y avance de las investigaciones

De acuerdo con la información oficial, ambos exfuncionarios mantenían presuntos nexos con Wendy ‘N’, identificada por las autoridades como operadora relacionada con ‘El Congo’. Las indagatorias apuntan a que la red criminal obtenía información estratégica desde instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La Fiscalía sostuvo que estas detenciones permiten profundizar las líneas de investigación sobre la estructura criminal que operaba en Uruapan y que presuntamente estaría encabezada por Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Lic’.

Además, diversos reportes periodísticos señalan que con estas capturas suman 24 personas detenidas dentro de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo.

¿Qué se sabe del homicidio de Carlos Manzo?

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán.

Desde entonces, autoridades federales y estatales han desplegado una serie de operativos para identificar tanto a los autores materiales como a quienes presuntamente facilitaron información para la ejecución del crimen.