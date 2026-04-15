‘Los vi, son un equipo bueno’: Infantino, presidente de la FIFA, asegura que Irán jugará en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la selección de Irán sí jugará en el Mundial 2026 con su calendario sin modificar, es decir, que sus juegos de la fase de grupos son en Estados Unidos.

Esto luego de que se rechazaron las peticiones y negociaciones de Irán para modificar las sedes de sus encuentros y disputarlos en territorio mexicano, luego de que Donald Trump “recomendó” no asistir porque no puede garantizar la seguridad de los futbolistas durante su estadía en EU.

Sin embargo, la máxima autoridad de la FIFA insistió en que participen en la justa mundialista, donde se clasificaron por sus propios méritos.

Irán puso en duda su asistencia al Mundial 2026 por conflicto de su país con EU. (Foto: EFE).

Gianni Infantino confirma participación de Irán en el Mundial 2026

“El equipo iraní viene con toda seguridad, sí. Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea más pacífica, como dije anteriormente, eso sin duda ayudaría mucho. Pero Irán debe venir, por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado y los jugadores quieren jugar”, declaró Gianni Infantino sobre el tema en una conferencia de prensa otorgada en el foro Invest in America, informó la agencia AP.

Él reveló que visitó a la selección asiática para platicar con ellos y destacó que “son un equipo bastante bueno”: “Fui a verlos y de verdad desean jugar y deberían jugar, principalmente porque el deporte debería estar fuera de la política ahora y en todo momento”, finalizó.

Anteriormente, durante su visita para el juego de México vs. Portugal en el Estadio Banorte, el funcionario de la FIFA descartó la existencia de un “Plan B o C” para los partidos de Irán en el Mundial 2026, por tanto, pidió mantener el calendario como estaba programado y mencionó el hecho de garantizar la seguridad para la selección iraní.

“Vivimos en la realidad y sabemos cuál es la situación muy complicada del equipo iraní, pero trabajamos y vamos a hacer que jueguen sus partidos del Mundial en las mejores condiciones".

Por el momento, autoridades del país de Medio Oriente no confirmaron la asistencia del equipo de futbol, pero tampoco oficializaron su salida del certamen.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a la Selección de Irán. (Foto: AP) (AP )

¿Cuándo y dónde juega Irán en el Mundial 2026?

La selección de Irán ya conoce el calendario que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026, donde quedó ubicada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El debut del conjunto asiático está programado para el 15 de junio de 2026, cuando se mida ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium.

Su segundo compromiso llegará el 21 de junio, nuevamente en la misma sede, donde enfrentará a Bélgica en un duelo que luce como uno de los más complicados del sector.

Irán cerrará su participación en la primera ronda del torneo el 26 de junio frente a Egipto, partido que se disputará en el Lumen Field y que podría resultar determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Italia espera un posible repechaje en caso de que Irán no vaya al Mundial 2026

De acuerdo con EFE, Italia está a la espera de un nuevo repechaje para el Mundial 2026 en caso de que Irán no acuda a la justa mundialista y así tener una oportunidad de clasificar al torneo.

La llama de la esperanza se mantiene viva gracias al ranking de la FIFA, donde la ‘Azzurra’ se posiciona en buen lugar.

Con información de AP