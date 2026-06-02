AMLO reaparece en foto con ‘Andy’ López Beltrán, que busca diputación en Tabasco: ‘Soy hijo de quienes aman’

Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría General de Morena debido a que buscará competir por la candidatura para una diputación federal.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este martes 2 de junio junto con su hijo, ‘Andy’ López Beltrán, que busca una diputación en Tabasco.

El exsecretario general de Morena publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

Andrés Manuel López Obrador cumplió con su promesa del retiro de los reflectores tras dejar la Presidencia en octubre de 2024. Desde entonces son contadas sus apariciones públicas, como cuando votó en la elección del Poder Judicial en 2025 o pidió apoyo al pueblo de Cuba por el bloqueo petrolero ordenado por Donald Trump.

¿Qué sabemos de la candidatura que busca Andrés Manuel López Beltrán?

Las elecciones intermedias de 2027 incluyen la renovación completa de la Cámara de Diputados. En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador presentó su renuncia a la Secretaria General de Morena para competir por una de las candidaturas.

En la carta enviada a Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, ‘Andy’ López Beltrán adelantó que participará en el proceso interno de Morena para elegir al candidato o candidata por el Distrito 6 de Tabasco rumbo a los comicios del próximo año.

Tabasco es uno de los estados más dominados por Morena: En las elecciones federales de 2024, el partido fundado por AMLO ganó la gubernatura con Javier May, exsecretario de Fonatur, y las seis diputaciones federales.

Ariadna Montiel dijo este martes 2 de junio que el partido aún trabaja en el calendario de publicación de las convocatorias para los aspirantes a las candidaturas de Morena.

“Les propongo que la próxima semana vamos a invitar a Citlalli Hernández para que juntas les demos la información al respecto. Hemos estado trabajando, ella como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones”, afirmó en conferencia.

Este es el acuerdo electoral que AMLO hizo con su hijo

En entrevista radiofónica en Tabasco, ‘Andy’ López Beltrán reveló que había un pacto de no buscar un cargo de elección pública mientras su padre Andrés Manuel López Obrador siguiera activo en la política.

“Moral, éticamente, no era correcto porque eso me hubiera dado una ventaja”, dijo sobre el ‘peso’ del apellido López Obrador.

López Beltrán agregó que no quiso ser candidato de Morena para no “estorbar” en el trabajo de López Obrador ni ‘facilitar’ las críticas de la oposición contra su padre. “Me mantuve al margen, pero ahora ya me toca y estoy de regreso en Tabasco”.

‘Andy’ López Beltrán dijo que AMLO lo felicitó especialmente por haber decidido buscar una diputación federal en Tabasco, su estado natal. “Sí le platiqué y él estaba más que de acuerdo. Lo hizo muy feliz“.

López Beltrán también adelantó que durante su campaña electoral evitará dar espacios a medios que, dijo, son “voceros de la oposición” y mienten sobre su familia. “No voy a legitimar nunca medios que se dedican a repetir mentiras acerca de tu servidor”, puntualizó.