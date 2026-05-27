‘Andy’ López ‘insiste’ en que conoce el Distrito 6 por el que compite para ser diputado: ‘Soy tabasqueño’

Andrés Manuel López Beltrán aseguró que ya realizó el cambio de domicilio de la Ciudad de México a Tabasco y rechazó las versiones que ponen en duda que conozca el Distrito 6, donde busca competir por una diputación federal, al afirmar que desde hace años mantiene presencia constante en el municipio de Teapa, donde tiene un rancho y negocios.

Durante una entrevista, el hijo de AMLO sostuvo que nunca perdió el arraigo con la entidad, pese a haber vivido gran parte de su vida en la Ciudad de México.

“Aunque vivía en la Ciudad de México, siempre tuve mi rancho, mi negocio aquí en Tabasco, en particular en el municipio de Teapa y por lo menos una vez al mes estaba yo presente viendo mi negocio, viendo mi rancho, nunca me desarraigué”, declaró.

Incluso, detalló que ya inició formalmente el trámite para aparecer en la lista nominal del estado, aunque consideró que esto sólo es para poder votar porque está en su derecho el buscar un cargo de elección popular en el lugar donde nació.

López Beltrán explicó que decidió regresar políticamente a su estado natal porque considera que la entidad requiere apoyo y atención tras años de rezago. “Soy tabasqueño de nacimiento y pensé que para mí sería mucha mejor opción hacer política en este estado”, expresó.

Añadió que, aunque considera a la Ciudad de México como parte importante de su vida, Tabasco representa “la cuna de nuestro movimiento”, además de ser el sitio donde inició la carrera política de su padre.

¿Qué opina AMLO sobre la candidatura de su hijo ‘Andy’ López?

Durante la conversación, el morenista reveló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó completamente su decisión de iniciar aquí su carrera electoral. “Le platiqué y él está más que de acuerdo y lo hizo muy feliz, además, que mi decisión fuera que voy a iniciar mi carrera política en Tabasco”, afirmó.

También explicó que durante años evitó buscar cargos de elección popular debido a un acuerdo familiar con AMLO. Por ello, dijo que decidió esperar hasta el retiro político del expresidente para competir en una elección.

“No quise dejar pasar más tiempo, es la primera elección o el primer proceso electoral después de su retiro de la política y por eso decidí participar”, añadió.

Respecto a las versiones que señalan que tendría ventaja dentro de Morena por ser hijo del macuspanense, rechazó cualquier favoritismo y aseguró que participará en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes en incluso anticipó que apoyaría a quien le sacara ventaja en las encuestas.

‘Nada está dado, nada está heredado, vengo a trabajarlo’: ‘Andy’ López

Sobre el trabajo que pretende realizar en el Distrito 6, ‘Andy’ López indicó que recorrerá las comunidades “casa por casa” para construir su agenda legislativa con base en las necesidades de la población.

“Voy a hacer un trabajo a ras de suelo, domicilio por domicilio, conectando con la ciudadanía”, dijo.

Entre los temas prioritarios que adelantó, destacó el problema de las inundaciones y el costo de la energía eléctrica en los municipios tabasqueños.

En ese sentido, adelantó que impulsará una nueva “tarifa preferencial” para el estado desde la Cámara de Diputados, esto a pesar de que ya se cuenta con la tarifa IF y su propio padre avaló un “borrón y cuenta nueva” que dejó atrás más de 11 mil millones de pesos de deuda en el estado.

“Creo que es justo también demandarle a la Comisión Federal de Electricidad una tarifa preferencial”, manifestó. Incluso, cuestionó que entidades del norte del país cuenten con mejores condiciones tarifarias pese a no producir energía como el sureste mexicano.

“No es justo realmente que muchos estados del norte del país tengan tarifas preferenciales y Tabasco no tenga una tarifa preferencial”, reclamó.

“Andy” López también admitió que una eventual candidatura a la gubernatura de Tabasco sí forma parte de sus aspiraciones políticas, aunque aclaró que primero busca experiencia y formación.

“Quiero aprender de este proceso, quiero formarme más, quiero madurar políticamente. No lo descarto, sin embargo, no es la prioridad en este momento”, agregó sobre esta posibilidad.

El morenista también lanzó críticas hacia algunos medios de comunicación, a los que acusó de actuar como oposición política y difundir ataques contra su familia.

“Hay medios de comunicación que más que medios de comunicación se comportan como voceros de la oposición”, declaró.

“No voy a legitimar nunca medios que se dedican a repetir mentiras acerca de tu servidor, acerca de nuestra familia”, añadió.

Al término de la entrevista, reporteros intentaron abordarlo a su salida de la estación de radio; sin embargo, Andrés Manuel López Beltrán se retiró sin ofrecer declaraciones adicionales.