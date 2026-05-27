Cielos nublados y frescos en Puebla y Morelos para el jueves 28 de mayo

Para Puebla se pronosticas cielos nueblados el jueves 28 de mayo. (Cuartoscuro).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el jueves 28 de mayo, en Puebla y Morelos habrá cielos mayormente nublados y temperaturas frescas. Se esperan entre 10 y 27 grados.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 11.3 grados y una máxima de 26.0 grados.

El viento soplará a 8 kilómetros por hora. Para los municipios de Puebla, las temperaturas estarán entre 11 y 28 grados.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 13.0 grados y una máxima de 27.0 grados, con vientos de 5 kilómetros por hora.

En Cholula, las temperaturas variarán de 10.3 a 24.7 grados, con viento de 8 kilómetros por hora.

Clima en Puebla y Morelos. (Conagua).

¿Habrá lluvias y viento en la región central de México?

El SMN pronostica lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, debido a una vaguada y humedad del Golfo de México. Aunque los cielos en Puebla y Morelos estarán nublados, no se esperan lluvias intensas directamente.

El viento en la región se mantendrá ligero, con velocidades de hasta 8 killómetros por hora en Puebla y Cholula, y 5 kilómetros por hora en Cuernavaca. La nubosidad ayudará a mantener las temperaturas en niveles frescos, sin riesgo de calor extremo.

Clima en México 27 de mayo. (Conagua).

¿Cómo será el clima en Puebla y Morelos para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 28 de mayo: máxima de 25°grados, mínima de 12°grados. Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 29 de mayo: máxima de 26° grados, mínima de 11°C. Parcialmente nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 30 de mayo: máxima de 27°C, mínima de 11°C. Cielo despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un aumento gradual en las temperaturas máximas, que llegarán hasta los 27 grados el sábado. Los cielos pasarán de nublados a parcialmente nublados, e incluso despejados al finalizar la semana.

Clima en México 28 de mayo. (Conagua).

¿Qué precauciones tomar ante este clima?

Es importante mantenerse hidratado con agua natural, incluso si el cielo está nublado, ya que los rayos UV pueden traspasar las nubes. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Se aconseja vestir ropa ligera y de colores claros para mayor comodidad. Aunque no se esperan lluvias intensas, es prudente llevar un paraguas o impermeable ligero, especialmente si se planean actividades al aire libre por la tarde.

Clima en México viernes 29 de mayo. (Conagua).

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