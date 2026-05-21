Caso Blanca Adriana: Presunta dueña de Clínica ‘Detox’ en Puebla tenía varios alias y operaba sin cédula

Las investigaciones apuntan a que el consultorio ‘Detox’ en Puebla operaba sin permisos sanitarios ni personal médico certificado.

El caso por la desaparición y asesinato de Blanca Adriana Vázquez Montiel continúa revelando nuevos detalles sobre la operación de la presunta clínica estética ‘Detox’, ubicada en el 2511 de la Calzada Zavaleta, en Puebla.

Entre los hallazgos más recientes destaca que Diana Alejandra ‘P’, señalada como responsable del establecimiento, utilizaba diversos alias y antes de dedicarse a la medicina estética, trabajaba en el área de atención a clientes de Telcel.

De acuerdo con reportes difundidos este jueves, la mujer también era conocida como Diana Vázquez Mares, nombre que habría utilizado para atender a pacientes y emitir indicaciones. También fue identificada en redes sociales como Juana Lana.

Sin embargo, el nombre que aparece en las investigaciones sigue siendo Diana Alejandra ‘P’, quien de acuerdo con usuarios, habría eliminado todo rastro de su actividad en redes sociales y plataformas digitales tras hacerse público el caso.

Las autoridades ya la buscan junto con su hijo, Carlos ‘P’, quienes permanecen en calidad de prófugos.

Las investigaciones apuntan a que el consultorio ‘Detox’ operaba sin permisos sanitarios ni personal médico certificado para realizar procedimientos quirúrgicos estéticos. Diversas versiones señalan que la mujer no contaba con cédula profesional relacionada con medicina estética o cirugía plástica.

El caso tomó relevancia nacional luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que Blanca Adriana fue sacada aparentemente inconsciente de la clínica y subida a un vehículo. Posteriormente, familiares denunciaron su desaparición.

Fiscalía de Tlaxcala confirma que restos localizados en Atltzayanca son de Blanca Adriana

La tarde de este jueves, la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala confirmó que los restos hallados en el municipio de Atltzayanca corresponden a Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, quien había sido reportada como desaparecida tras acudir a realizarse un procedimiento estético en Puebla.

El cuerpo fue localizado en una barranca, luego de varios días de búsqueda y de cateos realizados por autoridades poblanas. Inicialmente, la identificación había sido confirmada en un 90 por ciento, mientras familiares acudían al estado vecino para corroborar oficialmente su identidad.

¿Qué se sabe de la desaparición de Blanca Adriana?

Blanca Adriana desapareció el pasado 18 de mayo después de acudir a la clínica de medicina estética avanzada ‘Detox’ para someterse a una liposucción mediante la técnica de MicroAire. Según distintas versiones, se cree que la mujer habría sufrido complicaciones durante el procedimiento.

De acuerdo con testimonios y videos de seguridad, el esposo de la víctima salió del inmueble para comprar una faja, luego de que personal de la clínica se la solicitara. Al regresar, encontró el establecimiento cerrado y sin rastro de Blanca Adriana.

Posteriormente, la Fiscalía de Puebla aseguró un vehículo Mini Cooper presuntamente relacionado con la desaparición y realizó cateos en inmuebles vinculados con los responsables de la clínica.

El caso ha generado indignación en el país, además de abrir nuevamente el debate sobre las clínicas estéticas clandestinas que operan sin regulación sanitaria.