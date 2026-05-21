‘Si tú supieras’ cuánto dinero desvió: Capturan a exfuncionaria del ‘Cuau’ por concierto del ‘Potrillo’

Tras su captura, fue trasladada a los separos de la fiscalía correspondiente, en espera de su audiencia de vinculación a proceso. (Foto: Fiscalía Morelos)

Elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra la contadora pública Coinda N, excoordinadora de Enlace Financiero y extesorera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

La detención se realizó alrededor de las 3:00 de la tarde de este jueves en las instalaciones del Ayuntamiento de Temixco, donde la exfuncionaria laboraba actualmente.

Tras su captura, fue trasladada a los separos de la fiscalía correspondiente, en espera de su audiencia de vinculación a proceso.

¿De qué se le acusa a Coinda N, exfuncionaria del ‘Cuau’?

A Coinda N se le acusa de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, dentro de la causa penal JC/278/2025.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la exfuncionaria presuntamente realizó pagos irregulares a una empresa por más de 20 millones de pesos, recursos extraídos del fideicomiso y destinados originalmente a la contratación del cantante Alejandro Fernández para un concierto en la Arena Teques que nunca se realizó.

Las autoridades señalaron que este caso forma parte de una serie de denuncias penales promovidas por la actual administración estatal.

Con la captura de Coinda N, suman tres los cinco exfuncionarios presuntamente implicados en el desfalco al organismo.

La actual titular del FILATEQ, Keila Figueroa, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable encabezada por Alan Dupré, ha impulsado las denuncias relacionadas con el presunto desvío de recursos.

Otros exfuncionarios de Morelos investigados

Previamente, las autoridades procesaron a Elizabeth N, exjefa del Departamento de Contabilidad del FILATEQ, investigada por presuntamente utilizar su cargo en 2022 para desviar cerca de 19 millones de pesos que debían destinarse al desarrollo de la región del lago.

Las autoridades detuvieron a Dionicio Emanuel N, exdirector general del fideicomiso, identificado como uno de los principales objetivos de la investigación por las irregularidades financieras detectadas durante su gestión.

Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda de un cuarto implicado que permanece prófugo.

Investigan presunta venta irregular de terrenos

Además del presunto desvío de recursos para el concierto inexistente, la Fiscalía Anticorrupción y la actual dirección del FILATEQ mantienen abiertas investigaciones por un posible fraude relacionado con la venta irregular de predios y lotes pertenecientes al fideicomiso durante la administración pasada.

La actual administración estatal aseguró que las indagatorias continuarán y que buscarán tanto sancionar a los responsables como recuperar jurídica y materialmente los terrenos presuntamente vendidos de manera ilícita.