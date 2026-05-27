Clima en la Península de Yucatán: Cielo nublado y calor en Cancún y Mérida para el jueves 28 de mayo

Se espera un clima nublado y lluvioso para la Península de Yucatán.

El clima en la Península de Yucatán este jueves 28 de mayo estará marcado por un cielo nublado y temperaturas elevadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una vaguada sobre la región, junto con la onda tropical número 2, traerá lluvias muy fuertes a la zona.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima esperada es de 20.3°C y la máxima alcanzará los 34.7°C. Actualmente, la ciudad registra 26.3°C. En Cancún, Quintana Roo, se prevé una mínima de 24.3°C y una máxima de 30.3°C, con viento de 18 km/h.

Tulum registrará una mínima de 23.0°C y una máxima de 30.0°C, con 26.1°C actuales y viento de 13 km/h. Para Playa del Carmen, se esperan valores entre 23.0°C y 31.3°C, con 27.9°C actuales. Chetumal, capital de Quintana Roo, tendrá de 24.3°C a 30.3°C.

¿Lloverá hoy en Cancún o Mérida?

Se esperan lluvias muy fuertes en la Península de Yucatán, incluyendo Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto se debe a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 2, que desplaza humedad del mar Caribe hacia la región.

El cielo estará nublado en toda la región, con vientos que variarán entre las ciudades. En Cancún, el viento será de 18 km/h, mientras que en Mérida alcanzará los 9 km/h. Tulum tendrá vientos de 13 km/h y Playa del Carmen de 12 km/h.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 28 de mayo : Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Viernes 29 de mayo : Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Sábado 30 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Después del calor intenso del jueves, se prevé un descenso gradual de las temperaturas máximas para el fin de semana en la región. El viernes la máxima bajará a 35°C y el sábado a 28°C, manteniendo el cielo nublado y la probabilidad de lluvias.

¿Cómo protegerse del calor y la lluvia en la Península?

Ante las altas temperaturas y la humedad, se recomienda beber mucha agua para evitar la deshidratación. Es importante usar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Para las zonas con probabilidad de lluvia, se sugiere llevar paraguas o impermeable. También es crucial mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones al conducir en carreteras mojadas para prevenir accidentes en la Península.

¿Dónde consultar alertas climáticas oficiales para la región?

(Carachure Bautista Jesús)

Para obtener información actualizada sobre el clima y posibles alertas, se recomienda consultar las redes sociales y sitios web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil de cada estado. Estas fuentes ofrecen detalles sobre la evolución de las condiciones.

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