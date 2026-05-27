La renuncia de Andy

La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para buscar una diputación federal por Tabasco ha sacudido el tablero político del oficialismo y abierto una nueva etapa en la disputa interna rumbo a la sucesión presidencial de 2030.

No se trata de un movimiento menor.

La Secretaría de Organización es uno de los cargos más poderosos dentro de Morena. Desde esa posición se controlan estructuras territoriales, movilización electoral, afiliación partidista y buena parte de la operación política en los estados. En términos prácticos, es el corazón operativo del partido gobernante.

Por eso la salida de López Beltrán despierta tantas lecturas.

La versión oficial sostiene que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador buscará fortalecer políticamente a Tabasco y contribuir desde la Cámara de Diputados al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero en los pasillos de San Lázaro y del Senado circulan interpretaciones mucho más profundas.

Los malosos aseguran que el verdadero objetivo es blindarlo políticamente mediante el fuero constitucional que otorga una diputación federal.

Y es que, en medio de las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra figuras cercanas a Morena, nadie quiere sorpresas.

Las versiones sobre nuevas listas de políticos mexicanos bajo investigación crecen cada semana en Washington. Después de los escándalos relacionados con Sinaloa, los testimonios de testigos protegidos y los señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, el oficialismo vive momentos de enorme tensión.

En ese contexto, la candidatura de Andy adquiere una dimensión estratégica.

Porque aunque públicamente se insiste en que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO atraviesa uno de sus mejores momentos, la salida de López Beltrán de una posición tan relevante inevitablemente alimenta especulaciones.

¿Es un movimiento acordado para fortalecerlo rumbo al futuro? ¿O representa un reacomodo interno dentro de Morena?

La respuesta no es sencilla. Por un lado, el obradorismo sigue siendo el eje dominante del poder político nacional. Sheinbaum ha reiterado que no existe ruptura y que ambos comparten el mismo proyecto de nación. La continuidad del modelo político, las reformas impulsadas y la defensa cerrada de cuadros del movimiento así lo demuestran.

Pero, por otro lado, Morena ya comenzó la batalla silenciosa rumbo a 2030.

La salida de Andy de la estructura partidista modifica equilibrios internos y abre espacios para nuevos grupos, gobernadores y operadores políticos que buscan ganar influencia en el partido más poderoso del país.

Porque Morena ya no es únicamente un movimiento político; es un enorme aparato de poder donde conviven intereses regionales, grupos ideológicos, operadores electorales y aspirantes presidenciales. Y todos entienden que el próximo año será crucial.

Las elecciones intermedias pondrán a prueba la verdadera fortaleza de la presidenta y la capacidad de Morena para mantener su hegemonía después del desgaste acumulado por diversos escándalos y problemas nacionales.

El oficialismo enfrenta un escenario mucho más complejo que el de años anteriores.

La economía muestra señales preocupantes de desaceleración y riesgo de recesión. La precariedad financiera golpea a millones de familias. La inseguridad continúa desbordada en amplias regiones del país. El sistema de salud sigue atrapado entre carencias y desabasto, mientras el sector educativo enfrenta rezagos históricos y conflictos crecientes.

A ello se suman los escándalos de narcopolítica que han comenzado a erosionar seriamente la narrativa anticorrupción de la Cuarta Transformación.

Los casos relacionados con funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses han colocado a Morena en una posición incómoda frente a la opinión pública nacional e internacional. Y aunque el oficialismo conserva una base electoral sólida gracias a programas sociales y estructura territorial, el desgaste político comienza a ser evidente.

Por eso la elección intermedia será mucho más que una renovación legislativa y de gobernadores en 17 entidades. Será un referéndum sobre el desempeño del nuevo gobierno y una medición real del tamaño político del obradorismo sin López Obrador en la boleta electoral. En ese escenario, Andy López Beltrán aparece como una pieza clave del futuro político de Morena.

Una diputación federal no solo le otorgaría visibilidad nacional y fuero constitucional; también le permitiría construir relaciones legislativas, operar políticamente desde San Lázaro y mantener presencia directa dentro de las decisiones estratégicas del movimiento.

Muchos dentro de Morena lo ven como heredero natural del obradorismo. Otros consideran que su crecimiento político podría generar resistencias entre grupos cercanos a la presidenta y otros aspirantes rumbo a 2030.

Lo cierto es que la renuncia de Andy no representa una retirada. Al contrario, parece el inicio de una nueva etapa.

En política, los movimientos aparentemente pequeños suelen anticipar las grandes disputas del futuro. Y en Morena, la carrera por el poder sexenal ya comenzó mucho antes de lo previsto.