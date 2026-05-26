Carlos Slim ‘le saca los trapitos’ a AMLO: ‘Nos había dicho que sí iba a darnos televisión de paga’

El ingeniero Carlos Slim reveló que el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió con una promesa: Darle una concesión para televisión de paga.

“Hasta ahora después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga (...) Total que no ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador que nos había dicho que sí”, afirmó en su conferencia de prensa anual.

Slim agregó que aun así Telmex compite en el mercado sin televisión de paga.

EU perdió liderazgo industrial y competitividad global: Carlos Slim

El empresario mexicano Carlos Slim Helú afirmó este martes que Estados Unidos dejó de ser un país competitivo en materia industrial debido al debilitamiento de sectores estratégicos como el automotriz y el acerero.

“Estados Unidos tiene una industria muy débil, porque ya no es un país competitivo en la industria automotriz, pero sobre todo en la industria del acero, donde eran grandes líderes en la época de oro industrial. Ahora sus costos son muy altos y su producción es pequeña y ya no son competitivos”, apuntó el también presidente de América Móvil.

Durante su conferencia anual, el presidente honorario de Grupo Carso sostuvo que la economía estadounidense atraviesa por una transformación que ha reducido su capacidad manufacturera frente a otros mercados globales.

De acuerdo con el empresario, considerado como el hombre más acaudalado de México, esta pérdida de dinamismo ha llevado a Estados Unidos a imponer tasas de aranceles de hasta 50 por ciento al acero para no destruir su propia industria, la cual se ha visto superada por la eficiencia de otros países competidores.

Con lo anterior, Slim consideró que Estados Unidos es hoy un país que depende en gran medida de México y de los migrantes que han llegado a ese territorio, toda vez que muchos de ellos trabajan en el sector de servicios y también en el sector de la tecnología, donde cada vez ganan más terreno productivo.

“El gobierno de Estados Unidos ha sido rudo con las familias, pero al mismo tiempo tienen una gran necesidad de México, porque en Estados Unidos, en su mayoría, están en servicios, ya no son trabajadores industriales, la gran mayoría están en servicios y un buen porcentaje se está incorporando a la parte de tecnología”, señaló.

Carlos Slim agregó que la integración económica entre ambos países continuará profundizándose en los próximos años. A su juicio, la complementariedad de ambas economías y la necesidad de fortalecer la producción regional frente a bloques comerciales de otros continentes obligará a mantener una agenda de cooperación bilateral estrecha.

Slim destaca esfuerzo de Sheinbaum para contener la inflación en México

Durante su conferencia, el empresario Carlos Slim destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un esfuerzo positivo para cuidar la inflación en México: “al estar cuidando la inflación se evita que se dispare la misma y que todavía afecte más al que menos tiene o al que tiene cierto nivel de ingreso”.

Slim dijo que lo más notable de esta estrategia ha sido la negociación con empresas sobre el tope a los precios de la gasolina.

“La gasolina, que en EU ha subido y en muchos lugares del mundo por aumento del petróleo, aquí, a través del impuesto que tenía la gasolina del IEPS, está buscando que se mantengan los precios de la gasolina”.

El tope a precios de gasolina y diésel del gobierno mexicano forma parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas, en manos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).