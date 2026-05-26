La Parrilla Leonesa celebra 28 años en Querétaro

En un contexto donde la oferta gastronómica evoluciona constantemente, del 25 al 29 de mayo, La Parrilla Leonesa celebra 28 años de presencia en Querétaro, consolidándose como una marca que ha sabido mantenerse vigente a través del tiempo gracias a su propuesta enfocada en sabor, cercanía y experiencia.

Como parte de esta evolución, la marca anuncia la apertura de su nueva sucursal en el Centro Histórico, ubicada en Plaza Constitución, dentro del Gran Hotel de Querétaro, uno de los puntos más representativos de la ciudad.

La llegada de La Parrilla Leonesa a esta zona responde a la dinámica actual de Querétaro, donde el crecimiento turístico y la vida en el centro han impulsado nuevos espacios de convivencia y consumo, tanto para visitantes como para residentes.

Como parte de su aniversario, La Parrilla Leonesa llevará a cabo distintas actividades conmemorativas en sus sucursales, celebrando junto a sus clientes una historia que continúa creciend