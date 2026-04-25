Profeco ‘dobla’ a gasolineros: Reducen precios tras operativos de revisión para respetar topes

Evidenciar a los gasolineros que ofrecen precios por arriba del límite que impulsa el gobierno federal dio resultados, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La dependencia precisó que 81 estaciones de servicio que fueron exhibidas ajustaron los precios del combustible dentro de los parámetros establecidos por el gobierno federal.

“En el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó 107 visitas de verificación en gasolineras del territorio nacional, en las que se detectó que el 75.7 por ciento de ellas se ajustó al precio acordado”, informó la Profeco.

Las estaciones restantes, es decir, 18, quedaron sujetas a la ‘vergüenza pública’. Personal de la Profeco colocó lonas con el mensaje: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”.

Autoridades señalaron que en estos establecimientos los precios de la gasolina regular superaban los 24 pesos por litro y el diésel alcanzaba más de 29 pesos. Además, las estaciones no justificaron el margen de ganancia.

Sheinbaum acuerda con gasolineros tope al precio del diésel

El 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del combustible registró incrementos. Sin embargo, la mandataria sostuvo que no existe justificación para elevarlos.

Indicó que los estímulos fiscales al IEPS que otorga el gobierno deben contener aumentos en el precio del combustible.

Dos días antes de la reunión con el gremio, la presidenta sugirió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice revisiones a los gasolineros que no respeten el tope del diésel.

“No hay razón de ser (estos precios). Se está dando un apoyo de disminución del IEPS, basado en una fórmula, y se destinan recursos públicos para subsidiar el diésel (...) Ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer toda la revisión con el SAT”, advirtió.

En marzo de 2026, empresarios firmaron la renovación del convenio para mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro.

Desde hace más de medio año, el gobierno federal estableció este acuerdo voluntario con el sector gasolinero. El pacto plantea revisiones semestrales para evitar incrementos.

Al gobierno federal le preocupa el aumento en el precio del diésel por el impacto en el costo del transporte de productos y su traslado al consumidor final.