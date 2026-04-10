¿EU copia a Sheinbaum para bajar precio de la gasolina? Pausan cobro de impuesto a combustibles

En promedio, el galón de gasolina en EU se vende en 4 dólares, 30% más caro que hace un año.

La estrategia de Claudia Sheinbaum de cobrar menos impuestos por gasolinas ‘cruza’ la frontera: Varios estados de EU analizan o ya aplicaron recortes temporales a las tarifas debido al incremento del precio de los combustibles por la guerra en Irán.

Sin embargo, y como le ocurre al Gobierno de México, la propuesta de reducir los impiuestos a las gasolinas podría costarles millones de dólares en recaudación.

A medida que la guerra en Medio Oriente impulsa al alza los precios de la energía, algunos funcionarios están promoviendo “vacaciones fiscales” al impuesto a la gasolina para ayudar a los consumidores que enfrentan costos promedio de 4 dólares por galón, cerca de 30 por ciento más que hace un año.

Incluso con un frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, se espera que los precios del combustible se mantengan elevados en el corto plazo.

Tan solo esta semana, Indiana anunció una pausa en el impuesto a la gasolina, con el gobernador Mike Braun suspendiendo el gravamen de 7 por ciento durante 30 días, lo que representa un costo de 50 millones de dólares mensuales.

Georgia y Utah ya aprobaron medidas similares, mientras que legisladores en estados como Nueva York, Alabama y Carolina del Sur han propuesto acciones en el mismo sentido.

La suspensión del impuesto en Georgia hasta mediados de mayo costará poco menos de 400 millones de dólares, según declaró el presidente de la Cámara estatal, Jon Burns. En el caso de Utah, que propuso la medida por temas de asequibilidad incluso antes de la guerra en Irán, la reducción del impuesto del 1 de julio hasta fin de año implicará un costo cercano a los 12 millones de dólares, de acuerdo con la legislación.

Esta pérdida de ingresos fiscales estatales llega en un momento poco oportuno. El fin de los apoyos derivados de la pandemia, un menor crecimiento en la recaudación y la reducción de financiamiento federal por parte de Donald Trump han presionado los presupuestos estatales en los últimos años, obligando a muchos gobiernos a buscar recortes en el gasto.

Además, el impacto de estas medidas podría ser limitado, ya que algunos estudios indican que parte del beneficio se absorbe dentro de la cadena de suministro. En el caso de Georgia, 60 por ciento de las familias con menores ingresos solo recibiría 22 por ciento de los beneficios, según un reporte de Carl Davis, director de investigación del Institute on Taxation and Economic Policy.

¿Reducir el impuesto a gasolinas ayuda realmente a los automovilistas?

Davis califica estas acciones como un “alivio simbólico”, en el que los legisladores se ven presionados a actuar para apoyar a los consumidores, aunque los resultados sean en gran medida limitados.

“No es como un impuesto sobre ventas que ves reflejado en un recibo”, explicó Davis. “Se depende de que el ahorro se traslade de los mayoristas a los minoristas y finalmente a los consumidores”.

Los impuestos a los combustibles suelen ser una fuente clave de financiamiento para la infraestructura de transporte, por lo que suspenderlos temporalmente puede provocar retrasos en proyectos o reasignaciones de recursos, señaló Lucy Dadayan, investigadora del Urban-Brookings Tax Policy Center del Urban Institute.

Si bien existe el riesgo de que los minoristas absorban parte del beneficio, afirmó que la medida sigue siendo una forma de poner más dinero en los bolsillos de los residentes de Utah. Además, indicó que el estado trabaja en un acuerdo con refinerías para aumentar la producción en alrededor de 12 por ciento y reducir los permisos necesarios para ampliar la infraestructura de ductos.

“La respuesta al precio del combustible siempre es la oferta”, señaló Roberts. “No podemos controlar lo que ocurre en el mercado internacional del crudo, pero sí podemos influir en la producción y en los ductos dentro del estado”.