Pero lo importante son los candelabros: Citlalli Hernández ataca protestas de colectivos trans

Citlalli Hernández, exsecretaria de las mujeres, criticó a los colectivos de. mujeres trans que protestaron en Metro Hidalgo.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y exsecretaria de las Mujeres atacó a los colectivos de personas trans que se manifestaron tras más de 20 días de plantón en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la negativa de una reunión con la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez.

Las criticas ocurrieron debido a que en su más reciente jornada de protestas, el pasado 9 de julio, los colectivos rompieron dos candelabros de Metro Hidalgo que habían sido colocados como partes de la renovación de la línea con motivo del Mundial 2026.

Citlalli Hernández expresó que le resultaba sospechoso que los colectivos recurrieran a destrozos cuando ahora hay “un gobierno que escucha”, pese a que las protestas se realizaron precisamente por la falta de diálogo con la secretaria de Gobernación.

“Todo acto de manifestación es legítimo. Lo que me parece extraño, y habrá que dejarlo así, con esa claridad, es sospechoso que en un ambiente donde parece que hay un intento por varios frentes de desestabilizar a la Cuarta Transformación (4T), pues un grupo —y mira que a la población LGBTTTI que me escuche sabe que siempre he sido una aliada— decida manifestarse rompiendo cosas cuando hay un gobierno que escucha", aseguró en entrevista con Juan Becerra Acosta.

“Yo fui activista, he sido activista la mitad de mi vida. Jamás me abrieron una puerta para escucharme, para presentar mi pliego petitorio, mi denuncia. Y ahora hay una cantidad de autoridades en esta ciudad, el gobierno de México, etcétera, que están abiertas a escuchar”, añadió Hernández.

Integrantes de la comunidad trans que mantienen un plantón desde hace 21 días afuera de la Secretaria de Gobernación, salieron a exigir justicia y un diálogo con Rosa Icela Rodríguez, titular de esta dependencia, quién no las ha recibido de manera personal. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional mojaron a una manifestante afuera de las inmediaciones de Segob (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

¿Por qué colectivos de personas trans protestaron en Gobernación?

La protesta inició el 19 de junio cuando los colectivos tomaron una de las oficinas de la Segob ante la falta de políticas públicas para atender a la población trans. El 24 de junio, la Guardia Nacional desalojó a los colectivos y las jornadas de protestas continuaron.

Las manifestantes explicaron que hace dos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42/2024 en la que se instaba al Congreso de la Unión a modificar el artículo primero de la Constitución para que incluya la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación.

Ese término legal se usa para designar cualquier característica o rasgo personal (como el origen étnico, género o religión) que históricamente ha sido motivo de discriminación y exclusión, y garantizar su medidas de protección.

En dicho documento, la CNDH también hacía un llamado a reformar el Código Penal Federal a fin de considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio.

¿Cuánto costaron los candelabros en Metro Hidalgo?

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, reveló el pasado 07 de julionque los candelabros instalados en la estación Hidalgo de la Línea 2 costaron 56 mil pesos cada uno.

En total, se instalaron cuatro piezas de estilo victoriano, lo que representó una inversión de 224 mil pesos.

A los gastos de remodelación también se suman los faroles pequeños colocados en los andenes, cuyo costo osciló entre 3 mil y 4 mil pesos por unidad.

“El costo de los candelabros en las estaciones, cuatro tuvieron el costo de 56 mil pesos (por cada uno) y el resto de los candelabros o de los faroles son de tres mil y cuatro mil pesos dependiendo del modelo”, comentó Adrián Rubalcava en conferencia de prensa.