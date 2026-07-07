¿Cuánto costaron los candelabros del Metro Hidalgo? Rubalcava revela el monto

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, reveló que los candelabros instalados en la estación Hidalgo de la Línea 2 costaron 56 mil pesos cada uno.

En total, se instalaron cuatro piezas de estilo victoriano, lo que representó una inversión de 224 mil pesos.

A los gastos de remodelación también se suman los faroles pequeños colocados en los andenes, cuyo costo osciló entre 3 mil y 4 mil pesos por unidad.

“El costo de los candelabros en las estaciones, cuatro tuvieron el costo de 56 mil pesos (por cada uno) y el resto de los candelabros o de los faroles son de tres mil y cuatro mil pesos dependiendo del modelo”, comentó Adrián Rubalcava en conferencia de prensa.

Al detallar los costos, también mencionó los muros verdes, cuyo precio asciende a 5 mil 600 pesos por metro cuadrado. Además, defendió que “están muy por debajo del valor comercial”.

Ante los señalamientos de que las empresas que obtuvieron la licitación carecen de experiencia o podrían ser compañías fantasma, afirmó que la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Federación realizarán la fiscalización de los recursos destinados a las obras de renovación del Metro.

Críticas a los cambios estéticos del Metro por el Mundial

Previo al inicio del Mundial 2026, el Metro anunció cierres de estaciones y, en algunos casos, los pasajeros convivieron con las obras de remodelación de la Línea 2.

La estación Hidalgo recibió el cambio estético más visible, ya que las autoridades eligieron un diseño de estilo victoriano, aunque otras estaciones de la red no cuentan con una temática similar.

Durante varios días, los usuarios manifestaron su inconformidad por las interrupciones en el servicio. También denunciaron la presencia de polvo, ventilación insuficiente e iluminación deficiente en distintas áreas, condiciones que incrementaban el riesgo de accidentes.

A estas críticas se sumó el argumento de que la remodelación consistió únicamente en cambios superficiales, mientras el principal problema continúa siendo la eficiencia del servicio para reducir retrasos de hasta 20 minutos durante las horas pico.

El principal sistema de transporte de la Ciudad de México requiere atención en su infraestructura y en sus instalaciones de operación, después de casi 60 años de servicio.

De acuerdo con las autoridades, el siguiente proyecto contemplado para una rehabilitación profunda será la Línea 3 del Metro, que conecta el norte con el sur de la capital.