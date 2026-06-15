Fuertes lluvias en CDMX inundan Metro San Lázaro y provocan caos en Iztapalapa (VIDEOS)

Las lluvias intensas en CDMX provocaron inundaciones en el Metro este lunes.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México provocaron inundaciones en el Metro San Lázaro, además de que ‘ahogaron’ autos y cerraron algunas de las principales avenidas la tarde y noche de este lunes 15 de junio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que el norte de la CDMX iba a ser de las zonas más afectadas con las inundaciones en CDMX, por lo que implementó la Alerta Naranja por lluvias en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc.

Inundaciones en CDMX: Calles y estaciones afectadas por las fuertes lluvias

Uno de los principales puntos afectados fue la estación del Metro San Lázaro, de la Línea B, específicamente en la zona de la entrada, donde se reportaron inundaciones.

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, informó que el personal de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales removió el agua y no se afectó el servicio.

De acuerdo con Quadratín, la lluvia afectó especialmente a la zona de la Línea B del Metro que también conecta con el transborde para llegar a la Línea 1. en una zona que está a desnivel.

Otras de las calles afectadas por lluvias son:

Avenida Ermita Iztapalapa y calle Santiago, colonia Santiago Acahualtepec, Iztapalapa.

Encharcamiento en el desnivel de Eje 1 Norte a la altura de Río Churubusco.

Fray Servando Teresa de Mier entre Congreso de la Unión y Cucurpe, col. El Parque, Venustiano Carranza.

Encharcamiento en Circuito Interior y calle Francisco Tamagno, col. Peralvillo, Cuauhtémoc.

República de Guatemala y Eje 1 Oriente, col. Centro, Cuauhtémoc.

Encharcamiento en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, Iztapalapa.

Encharcamiento en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

En otro caso grave, se reportó que un auto quedó flotando en una inundación en Santa Marta, Iztapalapa, a las afueras de la estación del mismo nombre de la Línea A del Metro.

Las lluvias en la Ciudad de México continuarán la noche de este lunes, principalmente en el norte y poniente, a la espera de que los chubascos afecten alcaldías como Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, aunque con menor riesgo de inundaciones.