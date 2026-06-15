Gigantes mundialistas dañados por la CNTE volverán a ser exhibidos; les encuentran nueva sede

Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) causaran destrozos durante su marcha en contra de la inauguración del Mundial de futbol, algunas esculturas que fueron dañadas tendrán una nueva oportunidad de ser exhibidas.

Michel Bauer, CEO Host City de CDMX, explicó que las piezas conocidas como ‘los gigantes’ que habían sido dañadas en la manifestación de la CNTE ya fueron resanadas y serán colocadas de nuevo para el disfrute de los aficionadas al futbol, pero ya no estarán en Reforma, sino en una nueva ubicación.

“Ya los tenemos listos para regresar, y pensamos que un lugar también muy favorable para esto es el Bosque de Chapultepec. Hemos platicado con la Sedema, con la gente del bosque, nos van a abrir las puertas para que regresen estos gigantes”, explicó Bauer a Ciro Gómez Leyva.

Las esculturas ahora serán exhibidas en el Bosque de Chapultepec. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Asimismo, Bauer refirió que las esculturas no volverán a Paseo de la Reforma, puesto que sobre esa avenida ya existen varias opciones para quienes pasan por ahí.

“La afluencia de gente al bosque es muy grande y creemos que estos gigantes van a lucir muy bien. En Reforma ya hay muchas cosas”, añadió el Host City.

CNTE mantendrá protestas durante el Mundial

Este fin de semana, los docentes de la CNTE anunciaron que la huelga nacional que mantienen, así como el plantón en el Centro Histórico de la CDMX, continuará durante el Mundial de futbol.

En cuanto a las movilizaciones, la CNTE dio a conocer que fortalecerá las marchas hasta que obtengan una respuesta favorable a sus demanas al gobierno federal.

“La CNTE sigue vigente con la huelga nacional”, afirmó Yenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, al concluir una asamblea durante la madrugada.

La CNTE mantendrá sus movilizaciones durante el Mundial de futbol. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) (Mario Jasso)

La vocera de la CNTE lamentó que las autoridades ‘criminalicen’ las protestas de los maestros y la negativa de recibirlos para llegar a un acuerdo sobre sus peticiones.

“Que se vea la fuerza de la CNTE con acciones centrales aquí en la Ciudad de México y, desde luego, con las movilizaciones en diferentes estados de la república”, señaló Pérez.