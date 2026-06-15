Sheinbaum confirma que no fue a Zacatecas por protestas de la CNTE: ‘Estamos en espíritu mundialista’

Sheinbaum aseguró que no era necesario ese tipo de protestas de la CNTE cuando hay diálogo con Segob y la SEP.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que canceló su gira del fin de semana en Zacatecas debido a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Planteaban que iban a interrumpir los eventos, entonces para qué, si estamos en espíritu mundialista, mejor fuimos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas”, reconoció la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de junio.

Sheinbaum aseguró que consideró que no era necesario ese tipo de manifestaciones si existe el diálogo entre integrantes de la CNTE y las Secretarías de Gobernación y de Educación.

“Para qué generamos un mal momento, entonces mejor decidimos ir a San Luis, que la verdad estuvo muy bonito. No consideré que fuera prudente las protestas”, añadió.

La mandataria descartó que cambie su agenda de las futuras giras en fines de semana por las manifestaciones de la CNTE y reiteró que siempre habrá diálogo.

¿Qué sabemos de la cancelación del evento de Sheinbaum en Zacatecas?

En redes sociales circuló la versión sobre la cancelación de la gira de la presidenta por Zacatecas, aunque no se informaron los motivos.

Después, se dio a conocer que integrantes de la CNTE se manifestaron con lonas para exigir a la mandataria que reinstale las mesas de negociación y no haya represión contra el magisterio.

Algunas secciones de la CNTE convocaron a una concentración para entregarle el documento a Sheinbaum con el fin de expresarle, nuevamente, sus demandas.

Además, circularon fotos en la red social X del templete, las sillas y demás elementos que se quedaron instalados en Zacatecas tras la cancelación del evento en el que participaría la mandataria.

Sheinbaum descarta nueva reunión con la CNTE

Sheinbaum descartó una nueva reunión con los maestros de la CNTE, luego de que los docentes anunciaron que continuarán con la huelga nacional iniciada el 1 de junio en medio del Mundial de Fútbol 2026.

“Por lo pronto no, lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados, pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información”, agregó la mandataria.

La CNTE anunció que mantendrá la huelga nacional que ha provocado bloqueos y cierres de calles en diferentes partes del país, especialmente en la zona centro de la Ciudad de México.

Sheinbaum aseguró que disminuyó “bastante la presencia” de los docentes en algunos lugares y, en cuanto a las supuestas pérdidas económicas que denuncian los comerciantes de la zona será la titular de Gobernación quien se acerque a escuchar sus demandas.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ya ha compartido sus propuestas con la CNTE y que incluso en la última reunión que se tuvo se instaló una mesa técnica permanente.

Los integrantes de la CNTE anunciaron que este lunes realizarán mitines y nuevas manifestaciones en la caseta México-Cuernavaca y en las autopistas de distintos puntos de la CDMX.