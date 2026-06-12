CNTE y normalistas de Ayotzinapa ocasionarán caos vial en CDMX: ¿Qué calles cerrarán HOY 12 de junio?

Paseo de la Reforma y Circuito Interior serán algunas de las vialidades afectadas por las manifestaciones de la CNTE.

¡No te confíes! Luego de ‘retar’ a la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno Mundial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá sus manifestaciones este viernes 12 de junio, por lo que habrá bloqueos y calles afectadas en distintos puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a partir de las 10:00 horas la CNTE bloqueará los siguientes puntos:

Oficinas de la Secretaria de Educación Pública en Donceles 100, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

en Donceles 100, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Avenida Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I sección.

Primero, los maestros realizarán un mitin en apoyo a la Comisión Única de Negociación. Por esa razón se prevé que las principales vialidades afectadas sean Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

Las alternativas viales que recomienda la SSC ante dichas movilizaciones, son:

Avenida Chapultepec.

Avendida Insurgentes.

Anillo Periférico.

Eje Central.

Ejes 1 y 2 oriente.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

La principal demanda de la CNTE es la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la reforma Educativa 2019. Otras de las exigencias son las siguientes:

Regreso al sistema de pensiones sin Afores .

. Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100 por ciento.

Sueldo base.

Alto a los descuentos salariales.

No represión al magisterio .

. Mayo presupuesto para educación.

Mejores condiciones para las escuelas.

¿Qué otras marchas habrá hoy 12 de junio en CDMX?

Además de las marchas de la CNTE se prevén manifestaciones de madres y padres de normalistas de Ayotzinapa.

Alrededor de las 11:00 horas lo normalistas de Ayotzinapa se manifestarán alrededor de la Secretaría de Gobernación en Abraham González 48, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por esa razón, se prevé el arribo de autobuses con estudiantes normalistas para apoyar en las mesas de trabajo.

Las principales demandas de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa son avances concretos en las investigaciones del caso y el regreso de mecanismos de acompañamiento especializados y acceso a la información.