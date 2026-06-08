Policías aseguran artefactos explosivos caseros en autobuses donde viajaban normalistas de Ayotzinapa

Elementos de la SSC decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera en 17 autobuses donde viajaban normalistas de Ayotzinapa. (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) hallaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera en autobuses donde viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa para sumarse a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los artefactos fueron resguardados este lunes 8 de junio por personal especializado de Zorros en la autopista México–Cuernavaca.

Dichas armas eran tubos blancos de PVC junto con una mecha que presuntamente tenía pólvora. No se informó sobre alguna detención, pero los artefactos fueron decomisados y trasladados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al menos 17 autobuses estuvieron retenidos en la caseta de cobro de Tlalpan y más tarde la SSC informó que realiza un desvío a la circulación para permitir el paso de los vehículos particulares que se dirigen a la Ciudad de México, que tomen la autopista federal y continúen su paso por calles de la colonia Viveros.

Segob recibió alerta de artefactos explosivos en autobuses de Ayotzinapa

La SSC afirmó que el operativo en la caseta de Tlalpan se realizaba de manera aleatoria a los vehículos y autobuses que estaban a punto de entrar a la CDMX.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación aseguró en un comunicado que, en realidad, se trató de una denuncia ciudadana.

“A través de denuncia ciudadana, se informó que había explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros, que venían a apoyar la marcha de la CNTE”, dice el documento.

Por eso se decidió realizar el operativo de revisión y se liberaron los autobuses de manera pacífica para evitar la violencia en las movilizaciones.

¿Qué sabemos de las protestas de la CNTE?

Los normalistas de Ayotzinapa se unirían a las protestas que realiza la CNTE este lunes 8 de junio en televisoras y otros puntos de la CDMX.

De acuerdo con información de la SSC los puntos que bloquean los integrantes de la Coordinadora son:

Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez. Las alternativas viales son Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.

y Bucareli, en la colonia Juárez. Las alternativas viales son Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte. Avenida Chapultepec 28, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa es Eje 3 Sur.

Avenida Morelos 16 , colonia Centro. Las alternativas son Avenida México-Tenochtitlán.

, colonia Centro. Las alternativas son Avenida México-Tenochtitlán. Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan. La alternativa es Insurgentes.

Por esa razón, las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas ante las manifestaciones de la CNTE.