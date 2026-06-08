CNTE protesta frente a televisoras HOY en CDMX: ¿Qué calles cerrarán los maestros este lunes 8 de junio?

¡Toma precauciones! Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán este lunes 8 de junio una serie de movilizaciones en la Ciudad de México, que incluyen una conferencia de prensa y protestas frente a distintas televisoras para dar a conocer las demandas del magisterio.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales, las actividades comenzarán a las 10:00 horas con una conferencia de prensa en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Posteriormente, durante el transcurso del día, los docentes prevén trasladarse a diversas sedes de medios de comunicación, por lo que se esperan afectaciones viales en distintos puntos de la CDMX.
¿Qué calles de la CDMX se verán afectadas HOY 8 de junio por la CNTE?
Las movilizaciones de la CNTE podrían generar cierres parciales y afectaciones a la circulación en las inmediaciones de:
- Punto de concentración: Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez.
- Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte
- Punto de concentración: Avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Alternativas: Eje 3 Sur y Eje 2 Sur.
- Punto de concentración: Avenida Morelos #16, colonia Centro.
- Alternativas: Avenida México - Tenochtitlán.
- Punto de concentración: Periférico Sur #4121, colonia Fuentes Del Pedregal, Tlalpan.
- Alternativas: Avenida de los Insurgentes Sur y el Eje 10 Sur.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas debido a la presencia de manifestantes.
¿Qué exige la CNTE?
Entre las principales demandas del magisterio se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales y salariales, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.
Además, los docentes exigen el cese de descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones, seguridad para la comunidad escolar y mejoras en la infraestructura de escuelas ubicadas en zonas rurales.
Se prevé la participación de alrededor de 3 mil 500 personas en las actividades programadas para este lunes.