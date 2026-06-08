CNTE protesta frente a televisoras HOY en CDMX: ¿Qué calles cerrarán los maestros este lunes 8 de junio?

La CNTE realizará este lunes 8 de junio movilizaciones en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¡Toma precauciones! Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán este lunes 8 de junio una serie de movilizaciones en la Ciudad de México, que incluyen una conferencia de prensa y protestas frente a distintas televisoras para dar a conocer las demandas del magisterio.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales, las actividades comenzarán a las 10:00 horas con una conferencia de prensa en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, durante el transcurso del día, los docentes prevén trasladarse a diversas sedes de medios de comunicación, por lo que se esperan afectaciones viales en distintos puntos de la CDMX.

¿Qué calles de la CDMX se verán afectadas HOY 8 de junio por la CNTE?

Las movilizaciones de la CNTE podrían generar cierres parciales y afectaciones a la circulación en las inmediaciones de:

Punto de concentración: Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez.

Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez. Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte

Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte Punto de concentración: Avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas: Eje 3 Sur y Eje 2 Sur.

Eje 3 Sur y Eje 2 Sur. Punto de concentración: Avenida Morelos #16, colonia Centro.

Avenida Morelos #16, colonia Centro. Alternativas: Avenida México - Tenochtitlán.

Avenida México - Tenochtitlán. Punto de concentración: Periférico Sur #4121, colonia Fuentes Del Pedregal, Tlalpan.

Periférico Sur #4121, colonia Fuentes Del Pedregal, Tlalpan. Alternativas: Avenida de los Insurgentes Sur y el Eje 10 Sur.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas debido a la presencia de manifestantes.

¿Qué exige la CNTE?

Entre las principales demandas del magisterio se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales y salariales, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Además, los docentes exigen el cese de descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones, seguridad para la comunidad escolar y mejoras en la infraestructura de escuelas ubicadas en zonas rurales.

Se prevé la participación de alrededor de 3 mil 500 personas en las actividades programadas para este lunes.