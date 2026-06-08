Segob llama a la CNTE a levantar el plantón; asegura que hay avance en las negociaciones con maestros

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, participó en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum este lunes 8 de junio.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal mantiene el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y reiteró el llamado a que las manifestaciones se desarrollen sin afectar a terceros.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 8 de junio, Rosa Icela Rodríguez señaló que la dependencia ha sostenido comunicación permanente con las y los maestros, así como reuniones directas con representantes de distintas secciones sindicales en estados como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

Subrayó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener una disposición constante para escuchar, analizar y atender los planteamientos del magisterio, sin descartar ninguna demanda, pero respondiendo con información veraz sobre los alcances de cada petición.

“Las mesas de trabajo siguen, nunca se han suspendido”, afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación.

Gobierno reporta avances en demandas magisteriales

La secretaria explicó que, además de las reuniones con la dirigencia nacional de la CNTE, también se han desarrollado mesas tripartitas con gobiernos estatales y autoridades educativas para atender problemáticas específicas en distintas entidades del país.

Según Rodríguez, este trabajo ha permitido registrar avances en diversos temas de la agenda magisterial. Indicó que algunas demandas ya cuentan con respuestas concretas y soluciones, mientras que otras permanecen en proceso de análisis y construcción de acuerdos.

“Existen avances concretos derivados de la voluntad de ambas partes para encontrar soluciones”, sostuvo.

La funcionaria añadió que la dependencia también ha intervenido en asuntos relacionados con justicia y reparación para docentes afectados por decisiones consideradas injustas o por presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas antes de 2018.

Exhortan a levantar el plantón en el Centro Histórico

Además, Gobernación hizo un nuevo llamado a que la CNTE considere retirar el plantón que mantiene en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Rodríguez señaló que desde el inicio de las conversaciones el gobierno ha planteado la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan concluir las movilizaciones sin afectar a estudiantes, trabajadores, comerciantes y visitantes de la capital.

La secretaria subrayó que miles de personas transitan diariamente por la zona y desarrollan actividades laborales, comerciales y familiares, por lo que consideró necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y los derechos de terceros.

Asimismo, recordó que el ciclo escolar está próximo a concluir, por lo que pidió evitar afectaciones adicionales a las actividades educativas de niñas y niños.