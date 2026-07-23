Veracruz busca aprovechar nuevo acuerdo azucarero con EU; aporta 40% de la producción nacional

Nahle García destacó que, tras el anuncio de la presidenta Sheinbaum, los azucareros empezarán a liberar el producto. (Foto: Cuartoscuro)

Veracruz produce el 40 por ciento del azúcar en el país, seguido de Jalisco y San Luis Potosí, con más de 300 mil hectáreas cultivadas en su territorio, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México (SADER).

De ahí que la administración de la gobernadora Rocío Nahle García estableciera en su política pública para el rescate del campo veracruzano acciones enfocadas en mejorar las condiciones de los productores azucareros, con acceso a precios de garantía y fomento a la exportación.

La entidad veracruzana produce casi el 40 por ciento del azúcar en 19 de los 22 ingenios que hay distribuidos en su territorio, por lo que la gobernadora Nahle recientemente informó que se buscará, a través de las secretarías de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) y de Desarrollo Rural y Pesca (SEDARPA), reactivar los tres que se encuentran cerrados.

Lo anterior, a fin de aumentar la producción del endulzante y colaborar en las 1.1 millones de toneladas que se prevén exportar a Estados Unidos durante 2026 y 2027, tal como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura han estado trabajando en el tema sobre dos o tres ingenios que están cerrados”, señaló.

Nahle García destacó que, tras el anuncio de la presidenta Sheinbaum, los azucareros empezarán a liberar el producto, por lo que su gobierno brindará todo el apoyo necesario, político, económico y social, para que se alcancen los objetivos.

La titular del Ejecutivo estatal de Veracruz reconoció el logro de la presidenta de la República, primero al elevar los aranceles comerciales de importación de azúcar al país.

Consideró que el anuncio hecho hace unos días sobre el incremento de más de 500 por ciento en la exportación de azúcar de México a Estados Unidos beneficiará automáticamente a los productores veracruzanos.

“Es una buena noticia para Veracruz, para los ingenios, para los productores de azúcar y para toda la economía del estado”, finalizó la mandataria veracruzana.