Rocío Nahle anuncia la extinción total de la deuda bursátil de 199 municipios

La gobernadora Rocío Nahle García anunció la extinción total de la deuda bursátil de los 199 municipios de Veracruz, al concluir la liquidación del esquema financiero contratado en 2008, con lo que quedaron liberadas sus participaciones federales y se fortalece su capacidad de inversión para obras.

Acompañada por el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la recuperación de mil 085 millones de pesos localizados en cuentas del fideicomiso permitió saldar en su totalidad la deuda, por lo que ningún municipio tendrá que realizar aportaciones adicionales.

“Recuperamos el dinero. Hoy todos los municipios están liquidados; no tienen que pagar ni un peso. La bursatilización no termina en 2036 ni en 2030: termina hoy”, afirmó.

Durante la explicación técnica, el secretario de Finanzas y Planeación detalló que el financiamiento original fue contratado por mil 208 millones de pesos; no obstante, el 82 por ciento quedó denominado en UDIS, por lo que el incremento de la inflación elevó continuamente el saldo insoluto.

A ello se sumaron sobretasas superiores a las condiciones de mercado y un esquema que retenía recursos por encima de lo necesario para cubrir capital e intereses.

Como consecuencia, los municipios ya habían pagado 2 mil 573 millones de pesos, de los cuales mil 837 millones correspondieron únicamente a intereses, y aun así el saldo de la deuda permanecía por encima del monto originalmente contratado. De mantenerse vigente el esquema, todavía tendrían que cubrir 2 mil 266 millones de pesos hasta 2036.

Como parte de la revisión técnica y jurídica del fideicomiso, el Gobierno del Estado identificó recursos que permanecían inmovilizados en tres cuentas: la de participaciones, la de soporte y el fondo de reserva, por un total de mil 085 millones de pesos.

Estos recursos, que habrían permanecido retenidos hasta 2036, fueron recuperados y destinados directamente a la liquidación de la deuda.

Con esta recuperación y una aportación estatal cercana a 500 millones de pesos, el Gobierno de Veracruz logró extinguir por completo la obligación financiera este martes 14 de julio, diez años antes de la fecha en que se estimaba concluir el esquema de pagos.

Rocío Nahle destacó que esta decisión permitirá que, a partir de las siguientes ministraciones, los municipios reciban completas sus participaciones federales, fortaleciendo su liquidez para atender obras de infraestructura, servicios públicos y acciones prioritarias en beneficio de la población.

Asimismo, subrayó que la cancelación de la deuda mejora la posición financiera de los ayuntamientos y contribuye a fortalecer sus calificaciones crediticias, al eliminar un pasivo que comprometía sus ingresos futuros.

“Este resultado demuestra que cuando se trabaja con responsabilidad, transparencia y unidad, sin importar la filiación política, se pueden lograr beneficios para todos los veracruzanos. Tenemos todo para crecer y devolverle la grandeza a Veracruz; lo logramos entre todas y todos”.