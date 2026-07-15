Tuchel justifica derrota de Inglaterra ante Argentina: ‘No me arrepiento de nada. El equipo estuvo de 10’

Thomas Tuchel es el DT de la selección de Inglaterra y concedió las primeras declaraciones tras su derrota con Argentina. (Foto: EFE)

Inglaterra perdió la oportunidad de jugar la final del Mundial 2026 por remontada de Argentina que acabó con el sueño de los Tres Leones. Pese al golpe, el director técnico Thomas Tuchel respaldó las decisiones que tomó desde el banquillo y aseguró que “no se arrepiente de nada” en el planteamiento.

El estratega alemán reconoció que su equipo perdió el control del encuentro tras abrir el marcador, pero destacó el esfuerzo de sus futbolistas durante todo el torneo y estuvieron muy cerca de eliminar al vigente campeón del mundo.

Tuchel justificó la derrota de Inglaterra ante Argentina. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Thomas Tuchel explica por qué Inglaterra perdió ante Argentina

Al término de la semifinal, Thomas Tuchel aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el encuentro, incluso después de que la selección de Inglaterra renunciara a la posesión del balón en la recta final y permitiera la reacción de Argentina.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”.

La selección inglesa tomó ventaja, pero los goles de Enzo Fernández al minuto 85 y de Lautaro Martínez en el tiempo agregado dieron vuelta al marcador y clasificaron a Argentina a una nueva final mundialista.

El entrenador aceptó que, tras el tanto de Anthony Gordon, su equipo perdió agresividad y permitió que Lionel Messi y Argentina crecieran en el partido.

“Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros”.

Tuchel explicó que los cambios defensivos buscaban proteger la ventaja y contener el juego aéreo argentino.

“Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza y no paraban de colgar centros”.

El técnico también asumió la responsabilidad por la eliminación: “Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error”.

Pese a la derrota, elogió el recorrido del equipo de Inglaterra en el torneo y el esfuerzo físico realizado por sus futbolistas.

“Este grupo hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor. Hicieron un gran torneo”.

Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria ante Inglaterra en la semifinal. (Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK) (RONALD WITTEK/EFE)

Lionel Scaloni celebra otra remontada de Argentina rumbo a la final

Mientras Inglaterra lamentaba la eliminación, Lionel Scaloni no pudo contener la emoción tras conseguir una nueva clasificación a la final del Mundial 2026.

El técnico argentino destacó la personalidad de sus jugadores para revertir un partido que parecía escaparse y aseguró que el grupo volvió a demostrar por qué es uno de los más competitivos del futbol internacional:

“Somos únicos, y no es arrogancia. Este grupo no deja de sorprenderme. Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que hacen dentro de la cancha”.

Scaloni también resaltó el compromiso de sus futbolistas con la camiseta albiceleste.

“La camiseta lo amerita: dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie”.

Lionel Scaloni celebró la victoria de Argentina ante Inglaterra. (Foto: EFE) (EFE)

Argentina remonta a Inglaterra y enfrentará a España en la final del Mundial 2026

La segunda semifinal del Mundial 2026 comenzó con una Inglaterra agresiva, que presionó alto y complicó la salida de Argentina durante el primer tiempo.

En el complemento, Anthony Gordon adelantó a los ingleses y obligó al conjunto sudamericano a asumir completamente la iniciativa. La respuesta llegó en los minutos finales con un potente disparo de Enzo Fernández que igualó el marcador al 85′.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra, Lionel Messi apareció con una asistencia precisa para Lautaro Martínez, quien conectó un remate de cabeza al minuto 90+2 para firmar el 2-1 definitivo.

Con la remontada, Argentina disputa su segunda final mundialista consecutiva y buscará defender el título frente a la selección de España.