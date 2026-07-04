Inglaterra va sin viagra y con respeto a México como rival: DT estudió todas las debilidades del ‘Tri’

Previo al duelo en los octavos de final, Thomas Tuchel resaltó el dinamismo mostrado por la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

El entrenador Thomas Tuchel no pudo evitar soltar una carcajada cuando un periodista le preguntó si la selección de Inglaterra contemplaba utilizar Viagra para contrarrestar los efectos de la altitud de la Ciudad de México, previo al duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa previa al crucial encuentro, Thomas Tuchel negó de inmediato los rumores y dejó claro que su cuerpo técnico nunca recibió esa información.

En lugar de profundizar en el tema, aprovechó la pregunta para destacar el análisis que realizó sobre el equipo de Javier Aguirre y el respeto que le tiene al rival que enfrentará en el Azteca.

“Esa información no me ha llegado, así que... bueno, eso no es cierto. Sabemos todo sobre la selección mexicana, ya que... creo que ahora están entre los 10 mejores del mundo”, comentó el estratega alemán.

Thomas Tuchel explicó que el crecimiento reciente de México responde a su rendimiento ante rivales de alto nivel, situación que lo colocó entre el top 10 del ranking FIFA. Añadió que su cuerpo técnico analizó sus duelos previos ante Bélgica y Portugal como parte de la preparación.

“En la clasificación, han obtenido buenos resultados en sus últimos partidos; no solo ahora en la Copa del Mundo, sino especialmente desde marzo, cuando se enfrentaron a selecciones de primer nivel como Bélgica y Portugal.”

Thomas Tuchel aseguró que el partido en el Azteca será uno de los más vibrantes de su carrera como entrenador. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué surgió el rumor de que Inglaterra utilizaría Viagra?

Las especulaciones sobre el uso de Viagra por parte de la selección inglesa surgieron días antes del partido, cuando medios británicos como The Sun aseguraron que el cuerpo médico contaba con autorización para emplear sildenafil como apoyo ante la altitud de la Ciudad de México, situada a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

El sildenafil fue desarrollado originalmente como un tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar. Debido a que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, algunos estudios científicos señalan que puede mejorar la oxigenación en personas expuestas a grandes altitudes.

Además, el medicamento no se encuentra dentro de la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Sin embargo, el propio Thomas Tuchel desmintió en conferencia que el conjunto de los ‘Three Lions’ fuera a utilizarlo en el partido de octavos de final ante México.

El rumor incluso tiene un antecedente. Antes del Mundial de Sudáfrica 2010, un tabloide británico publicó que Inglaterra estudiaba suministrar viagra a sus jugadores debido a la altitud de algunas sedes africanas, como Johannesburgo.

Ante esa versión, la Federación Inglesa emitió un comunicado para desmentirla y aseguró que nunca existió un plan para administrar ese medicamento a los futbolistas.

Más allá de la polémica, Tuchel reconoció que la altitud de la capital del país representa uno de los mayores desafíos que enfrentará Inglaterra en el Mundial 2026.

Días antes ya había admitido que adaptarse físicamente en apenas cuatro días era prácticamente imposible. Ahora, tras llegar a la Ciudad de México, confesó que él mismo comenzó a sentir algunos efectos.

“Lo sentimos incluso cuando no entrenamos. Yo, por ejemplo, tuve un ligero dolor de cabeza durante el día en el hotel y no dormí tan bien como en los días anteriores, pero nada que no se pueda manejar”, resaltó el extécnico del Chelsea.

Thomas Tuchel indicó que la altura de la CDMX será uno de los grandes desafíos del equipo inglés en su partido contra México. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre el partido contra México en los octavos de final?

Sobre el partido, Thomas Tuchel se mostró impresionado por el ambiente que encontró desde su llegada a la capital mexicana y aseguró que el duelo reúne todos los ingredientes de un escenario histórico en la justa mundialista.

“Es incluso mejor de lo que esperaba. Desde que aterrizamos sentimos el entusiasmo y las emociones de la gente. Inmediatamente pensé que mañana será un auténtico partido de Copa del Mundo”.

Tuchel describió el encuentro en el Coloso de Santa Úrsula como uno de los escenarios más especiales que ha vivido en su carrera como técnico y destacó que se trata de un partido de eliminación directa en un estadio histórico, con un contexto que lo convierte en un duelo de gran magnitud dentro del torneo.

“No creo que este partido pueda compararse con ningún otro en el que haya estado involucrado. He dirigido grandes encuentros de Champions League, pero un Mundial contra México, en México, no se compara con nada”. Además, rechazó la idea de que espere un ambiente hostil por parte de la afición mexicana.

En cuanto al estilo de juego del conjunto mexicano dirigido por Javier Aguirre, Thomas Tuchel resaltó su capacidad para adaptarse a distintos momentos del partido y la dificultad que representa enfrentarlo por su versatilidad táctica.

“Son muy flexibles en su planteamiento. Cambian sus formaciones defensivas durante el partido, pasan de una presión alta a un bloque bajo con mucha fluidez. Llevan muchos jugadores al centro del campo, meten a los extremos hacia dentro y nunca tienen miedo de jugar directo para iniciar sus ataques”, comentó.

En la conferencia, el entrenador del conjunto inglés subrayó que México no duda en utilizar un juego más directo, especialmente buscando a su delantero para iniciar ataques, lo que le permite variar sus formas de generar peligro.