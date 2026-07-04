‘Tiene que disfrutar’: El consejo que le da Marcus Rashford a Gilberto Mora previo al México vs. Inglaterra

Sobre el partido contra la Selección Mexicana, descartó el nivel defensivo que ha mostrado el equipo mexicano durante el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua]

Gilberto Mora se consolidó como una de las figuras de la Selección Mexicana y apunta a ser pieza clave en el duelo ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El rendimiento del joven futbolista de 17 años no pasó desapercibido para una de las estrellas del conjunto inglés. Marcus Rashford, delantero de los ‘Tres Leones’, reconoció el presente del mediocampista mexicano y aseguró que lo más importante en esta etapa de su carrera es disfrutar cada momento sobre la cancha.

Cuestionado sobre qué consejo le daría a la promesa mexicana para construir una carrera similar a la suya y llegar al futbol europeo, el atacante inglés evitó hacer comparaciones y puso el foco en el presente del futbolista formado en Xolos de Tijuana.

“Lo primero que debe hacer es disfrutar el futbol. Este es el escenario más grande del mundo, así que estar aquí a esa edad es increíble. Solo tiene que seguir adelante, trabajar duro y disfrutar”, afirmó Rashford.

El inglés consideró que disputar una Copa del Mundo con apenas 17 años ya representa un logro extraordinario y dejó entrever que el crecimiento de Mora dependerá de mantener la disciplina y seguir desarrollándose sin perder el gusto por el juego.

Gilberto Mora es de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué dijo Marcus Rashford sobre el partido de México vs. Inglaterra?

Rashford también fue cuestionado sobre la dupla de centrales mexicanos conformada por César Montes y Johan Vásquez durante el Mundial.

El atacante reconoció el trabajo defensivo del cuadro azteca, que hasta el momento no ha recibido anotación en el Mundial 2026, aunque dejó claro que Inglaterra confía en encontrar espacios para romper esa zaga.

“Han defendido muy bien, pero ninguna defensa es imbatible. Depende de nosotros encontrar la manera.”

El delantero señaló que un equipo que aspira a conquistar una Copa del Mundo debe estar preparado para enfrentar a las mejores defensas del torneo y resolver cualquier reto que se presente.

“Vamos a jugar contra grandes jugadores, grandes equipos y grandes defensas. Son problemas que tendremos que resolver. Tengo confianza en este equipo y daremos el 100 por ciento para intentar salir con la victoria.”

Rashford descartó que la altura de la Ciudad de México represente una ventaja para el conjunto dirigido por Javier Aguirre. Además, consideró que se ha exagerado el impacto de este factor y recordó que los futbolistas están acostumbrados a competir en distintos escenarios y condiciones.

“Le damos demasiada importancia a todo. Hemos jugado en diferentes ambientes y atmósferas. Depende de nosotros encontrar la manera de salir adelante. Tenemos que trabajar juntos, funcionar como una unidad y acercarnos a nuestro mejor nivel”, indicó.

Marcus Rashford descartó que la altura de la CDMX vaya a ser un factor determinante en el duelo de Inglaterra vs. México. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre el partido de México vs. Inglaterra?

En conferencia de prensa previa al duelo entre México e Inglaterra, el seleccionador Thomas Tuchel coincidió en que el cuadro inglés afrontará uno de los retos más exigentes del torneo.

El entrenador calificó el encuentro como un partido “icónico” por disputarse en el Estadio Azteca y aseguró que su cuerpo técnico estudió a detalle el funcionamiento del equipo de Javier Aguirre.

“Estamos en un lugar icónico, en un estadio icónico. Es un partido enorme, un duelo de eliminación contra México en el Azteca. Es un encuentro icónico en un gran escenario y lo sentimos.”

El estratega explicó que su cuerpo técnico analizó los partidos de la Selección Mexicana ante Bélgica y Portugal, además de sus actuaciones en el Mundial. Subrayó la versatilidad del equipo dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre, capaz de ajustar su sistema defensivo durante el juego, alternar entre presión alta y bloque bajo, y generar constantes rotaciones en ataque.

“Tenemos mucho respeto, pero también creemos en nosotros. Somos plenamente conscientes de que necesitamos ofrecer una actuación muy sólida.”

Sobre la altitud de la capital mexicana, Tuchel admitió que percibió sus efectos desde la llegada y durante los primeros minutos del entrenamiento. No obstante, confía en que, con el partido en marcha, sus jugadores centren toda su atención en el juego y no en las condiciones, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.