Reaparece Andy López Beltrán en Tabasco: Hijo de AMLO se reúne con dirigente estatal de Morena

Luego de más de un mes de mantener un bajo perfil público, Andrés Manuel López Beltrán reapareció este sábado 4 de julio en Tabasco al reunirse con el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García.

El pasado 27 de mayo anunció públicamente su intención de competir por la candidatura a la diputación federal por el VI Distrito electoral, con la que busca iniciar su carrera política en la entidad, y el 1 de junio se le vio en el informe trimestral del gobernador Javier May Rodríguez.

Pero, desde entonces, ‘Andy’ López Beltrán no había sostenido encuentros públicos con el líder estatal de Morena ni había difundido actividades relacionadas con sus aspiraciones políticas; además, se mantiene en su postura de no hablar con la prensa.

Fue el propio Jesús Selván quien dio a conocer la reunión a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías del encuentro y un mensaje en el que destacó la coincidencia de ambos en fortalecer la organización territorial del movimiento.

“Fue un verdadero gusto conversar con mi amigo Andrés Manuel López Beltrán. Coincidimos en que la mayor fortaleza de nuestro movimiento siempre ha sido su gente: la organización en el territorio, la unidad, la formación política, el activismo permanente y el trabajo cercano al pueblo. Esa ha sido la esencia de nuestra lucha y seguirá siendo la ruta para consolidar La Cuarta Transformación de México”, expresó.

Andy López Beltrán reapareció en Tabasco tras un mes de bajo perfil para reunirse con el dirigente de Morena en Tabasco.

Dirigente de Morena en Tabasco subraya continuidad del proyecto de la 4T

En su publicación, el dirigente morenista recordó el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que la actual administración federal mantiene ese proyecto político.

“Recordamos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió para siempre la historia de México al construir un gobierno humanista que puso en el centro de las decisiones a quienes durante décadas fueron olvidados. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da continuidad y fortalece ese legado con firmeza, visión y profundo compromiso social. En Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez honra esos principios impulsando una política social que transforma la vida de cientos de miles de familias”, señaló.

Selván García agregó que durante la conversación también coincidieron en que las asambleas informativas, las brigadas casa por casa y la participación organizada de la militancia seguirán siendo las principales herramientas para fortalecer el movimiento.

“Me dio mucho gusto recordar aquellos años en los que, siendo muy jóvenes, coincidimos en esta gran causa y aportamos, cada quien desde su responsabilidad, a la construcción de un movimiento que hoy representa la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos”.

De acuerdo con Morena, será en agosto cuando se emita la convocatoria para quienes aspiren a ser “coordinadores” de la defensa de la transformación en los distritos federales y posteriormente, estos mismos serán los candidatos a la diputaciones.

En el distrito VI, que es el que busca el hijo del expresidente de México, uno de sus rivales más fuertes sería el alcalde de Tacotalpa, Ricki Antonio Arcos Pérez, quién pretende darle la batalla con las siglas de Movimiento Ciudadano.