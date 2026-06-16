Prima de AMLO llama ‘asqueroso’ a Trump: ‘Se quiere robar los recursos naturales de México’

La prima hermana del expresidente López Obrador criticó a Donald Trump durante una asamblea de Morena en Palenque, Chiapas.

Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, lanzó fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una asamblea informativa de Morena realizada en Palenque.

Ante militantes y simpatizantes del partido, la funcionaria calificó al mandatario estadounidense como un “tipo asqueroso” y lo acusó de tener interés en apropiarse de los recursos naturales de México.

“Defender nuestra soberanía ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso, realmente, y se quiere robar... no tiene interés en venir a ayudar a México, no, él quiere los recursos naturales de México, lo sabemos”, expresó durante su intervención.

Durante el mismo discurso, Obrador Narváez afirmó que Trump busca debilitar a México a través de campañas de desinformación e hizo un llamado a la militancia de Morena para defender la soberanía nacional y respaldar el proyecto político de la llamada “Cuarta Transformación”.

¿Quién es Manuela Obrador y cuál es su relación con AMLO?

Manuela del Carmen Obrador Narváez es economista, política y militante de Morena. Es prima hermana del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Originaria de Palenque, Chiapas, ha desarrollado gran parte de su carrera política en esa entidad.

Fue diputada federal por el Distrito 1 de Chiapas durante dos legislaturas consecutivas, tras resultar electa en los procesos de 2018 y 2021 bajo las siglas de Morena. Además de su actividad legislativa, ha ocupado cargos en la administración pública estatal y federal.

Desde septiembre de 2024 se desempeña como delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas —cargo conocido coloquialmente como “superdelegada”—, responsabilidad que implica coordinar la operación de los programas sociales federales en la entidad.

Su nombramiento fue anunciado por la Coordinación General de Programas para el Bienestar durante los últimos días del gobierno de López Obrador.

De acuerdo con su trayectoria académica y profesional, es licenciada en Economía y fundadora de Morena en Palenque, consejera nacional del partido y coordinadora estatal de la organización política en Chiapas. En 2023 incluso fue mencionada entre los perfiles que aspiraban a competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, aunque finalmente no participó en la contienda.

Su parentesco con el exmandatario la ha colocado en diversas ocasiones en el centro del debate político, particularmente durante procesos electorales y nombramientos dentro de la estructura gubernamental y partidista.