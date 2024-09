Manuela Obrador, prima de AMLO, será superdelegada del Bienestar en Chiapas

Manuela Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumará al equipo de delegados del Bienestar, pues estará como encargada del estado de Chiapas, informó Carlos Torres Rosas, secretario técnico de la Presidencia y Coordinador de los Programas de Bienestar, en su cuenta oficial de Twitter.

“A partir de hoy, nuestra compañera Manuela Obrador asume como delegada de los apoyos bienestar en Chiapas. Su trabajo será indispensable para fortalecer la política social en este estado, que es donde más se ha reducido la pobreza. Le deseamos mucho éxito en este encargo”.

El nombramiento podría ser un premio de consolación, luego de que el Presidente la bajó en 2023 de la contienda interna en Morena para la gubernatura de Chiapas.

“Sí tengo opinión, de que no debe de participar, o sea así... yo no quiero que se establezca o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, sino no avanzamos”, expresó el mandatario en una de sus conferencias de prensa.

Afirmó que no habló directamente con ella, sino que él había enviado un mensaje con Zoé Robledo, director general del IMSS, y quien también decidió ya no participar en la interna del partido por la gubernatura.

López Beltrán buscará un puesto dentro de Morena

La semana pasada, el presidente informó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán también participará ya activamente en la política, pues buscará un cargo dentro del partido Morena.

Explicó que en su momento tenía un acuerdo con sus hijos de que mientras él estuviera activo en la política o en algún cargo, ellos no tendrían actividad similar; sin embargo, ahora que se jubilará sí quiere que tengan oportunidad de seguir sus pasos.

Además, de esos familiares, su hermano José Ramiro López Obrador a la vez será secretario de Gobierno en el estado de Chiapas, donde gobernará Javier May.