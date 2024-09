Hijo de AMLO ‘agarraría hueso’: Impulsan a ‘Andy’ López Beltrán para ser secretario general de Morena

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es impulsado por los Consejeros Nacionales de Morena en Tabasco para que se sume como candidato para ser secretario general del partido de izquierda.

Así lo adelantó Joaquín Baños Jiménez, dirigente de Morena en Tabasco, quien indicó que en la próxima contienda interna la fórmula podría estar conformada por la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, como dirigente nacional, y el hijo del mandatario como secretario general.

“Vamos con la consigna de que como tabasqueños vamos a apoyar a otro tabasqueño, y qué mejor que el hijo del actual de nuestro Presidente de la República, también a Luisa María Alcalde, una joven luchadora de izquierda y que por merecimiento propio va a estar al frente de Morena por los próximos tres años”, dijo Joaquín Baños, dirigente de Morena en Tabasco, a medios locales.

Además, Baños Jiménez adelantó que será el próximo 8 de septiembre cuando todos los consejos estatales tabasqueños asistan a la reunión virtual para analizar lo que se tratará en el Congreso Nacional sobre quienes serán los nuevos líderes de Morena.

“Primero se va a realizar el cambio de la dirigencia a nivel nacional, el día 8 (de septiembre) nosotros todos los Consejeros Nacionales vamos a participar para analizar lo que se va a tratar en el Congreso Nacional. Ya para el día 22 de septiembre, nosotros los congresistas vamos a elegir quien va a estar al frente de Morena durante 3 años”, declaró.

Andrés Manuel López Beltrán, de 38 años, es el segundo de los tres hijos que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con su primer esposa, Rocío Beltrán Medina.

¿Qué dijo AMLO sobre la candidatura de su hijo ‘Andy’ López Beltrán para ser secretario general de Morena?

A pesar de que el presidente López Obrador evitó hablar sobre la candidatura de su hijo Andrés Manuel López Beltrán como aspirante a secretario general de Morena durante su conferencia mañanera de este viernes 6 de septiembre, señaló que el próximo lunes hablará al respecto.

En días anteriores, el dirigente aseguró que una vez inicie el gobierno de su sucesora Claudia Sheinbaum, se retirará de la política y no recibirá a sus hijos si van a Palenque a hablarle de política.

“Voy a poder también estar admirando las plantas, los árboles, los pájaros haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo y, desde luego, sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión. Me voy a despedir de las redes sociales también, no por grosería, sino porque si no lo hago así, me costaría más trabajo.

“No voy a recibir a políticos, a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política”, explicó en su ‘mañanera’ del jueves 5 de septiembre.

Asimismo, AMLO enfatizó que al finalizar el sexenio en septiembre de 2024, es recomendable dar lugar a nuevos representantes del movimiento de transformación.

“Yo termino porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, agregó.

El presidente agregó que durante su retiro tampoco recibirá en su rancho de Chiapas a líderes y simpatizantes de “nuestro movimiento”.