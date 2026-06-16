Paola Gárate cuestiona a Sedena: ‘He recibido amenazas, ¿qué más se necesita para recibir protección?’

La diputada del PRI, Paola Gárate, a quien dejaron una corona fúnebre en el norte del país, cuestionó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por decir que analizaría otorgarle protección debido a las amenazas recibidas.

Gárate indicó que en octubre pasado fue amenazada a “punto de pistola, con un arma en la cabeza” y que ha solicitado seguridad en reiteradas ocasiones para pedir protección.

“Entonces pregunto con toda seriedad: ¿qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?“, aseveró.

¿Qué dijo la Sedena sobre dar protección a la diputada Gárate?

Esta mañana, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que sugirió a la diputada a interponer una denuncia para analizar su caso y determinar si se le otorga protección.

Explicó que se hace una análisis de todos los casos, es decir, se pone la solicitud que va dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego personal de la Guardia Nacional se encarga de estudiar los riesgos.

“Con base a esto, se determina si es procedente dar el servicio de escolta o establecer contactos o realizar patrullajes de reconocimiento en las áreas en donde en este caso, una diputada se trasladada o tenga eventos de tipo oficial”, dijo.

Aseguró que incluso se ha llegado a tener contacto con la diputada. “Sí ha habido una cercanía”, dijo.

‘He recibido amenazas’: Paola Gárate

Ante esto, la diputada lamentó que las autoridades “no cuenten con la información completa” y señaló que desde el primer momento interpuso las declaraciones correspondientes”.

“Antes de cumplirse 24 horas ya estaba en las oficinas de la Fiscalía del Estado dando la cara, como siempre lo he hecho”, dijo en un mensaje en sus redes.

Cuestionó a la Sedena por indicar qu no ha acudidado a interponer una demanda y acusó que que no tenían la información correcta a la mano.

“También quiero ser clara: se me habla de acompañamiento en ‘actos oficiales’, como si mi responsabilidad como diputada se pudiera prender y apagar por horario”, señaló.

Relató que en 2021 fue ‘levantada’ durante una elección, y en octubre pasado fue amenazada con una pistola en la cabeza.

“Ahora recibí una corona fúnebre en mi domicilio. He solicitado seguridad en reiteradas ocasiones a usted y a las instancias correspondientes”, recalcó.

“Entonces pregunto con toda seriedad: ¿qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?”, preguntó.

La legisladora cuestionó cuáles fueron los atentados sufridos por el exgobernador de Sinaloa o sus familiares para hacerse acreedores a un esquema de seguridad que no se ha extendido al resto de la ciudadanía sinaloense.

Si bien manifestó su reconocimiento hacia los integrantes de las instituciones de seguridad que desempeñan sus funciones con integridad, subrayó que dicho reconocimiento no implica omitir las deficiencias del sistema.

“Mi vida, como la de cualquier sinaloense, no puede depender de un trámite mal informado”, concluyó.