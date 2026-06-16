‘Son ratas de túnel’: Zar antidrogas de EU señala al Cártel de Sinaloa por ‘narcotúneles’ en la frontera

Sara Carter, la zar antidrogas de Estados Unidos, cargó contra el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales por el uso de narcotúneles para el tráfico de drogas desde México.

Sus comentarios vienen luego del hallazgo de un narcotúnel que conectaba Tijuana, Baja California, con San Diego, California, en una labor coordinada con autoridades de México y EU para desmantelar el inmueble.

“Esto es muy común en el Cártel de Sinaloa... Y esa plaza es muy conocida por nuestras fuerzas del orden”, declaró la funcionaria en entrevista.

Al reconocer el reto que implica el hallazgo de narcotúneles como estos, Sara Carter mencionó que los narcotraficantes “son ratas de túnel, que han descubierto cómo hacerlos más grandes, mejores, más amplios y efectivos, y tenemos que ser capaces de mantenernos al día”.

Sara Carter y la ‘guerra’ contra los narcotúneles en la frontera México-EU

La zar antidrogas contó que, desde hace 25 años, comenzó a investigar sobre los túneles de los cárteles para cruzar de México a Estados Unidos y cómo se emplean para el tráfico de drogas y de personas, así como para que los operadores de los cárteles se trasladen sin pasar controles fronterizos.

Carter analizó que, con los años, los cárteles optimizaron la forma de construir estos túneles, con sofisticaciones estructurales, así como tecnológicas.

En el caso más reciente, se trata de un narcotúnel de 600 metros de largo y 55 pies de profundidad (unos 17 metros), que conectaba una zona poco concurrida de Tijuana con un almacén en California.

Estas estructuras además requieren de “mucho equipo” para cavar, para remover la tierra y para introducir oxígeno, y los túneles más sofisticados de los últimos tiempos cuentan con sistemas ferroviarios que facilitan las tareas de traslado de drogas o de personas.

Pero el reto va más allá, ya que una cosa es el hallazgo y otra muy distinta es averiguar cuánto tiempo llevan los cárteles traficando drogas en él y cuánto tiempo les tomó construirlo.

“Es probable que cientos de millones de dólares en narcóticos hayan pasado por este túnel. Imagina las implicaciones que esto tendría en la para la seguridad nacional”, respondió en entrevista para The Epoch Times.

A pesar de que la crisis por el tráfico de drogas continúa pese al cierre de la frontera, Sara Carter asegura que la administración Trump “tiene ojos por todas partes”.

Con ello, agregó que cuentan con la tecnología y la inteligencia para seguirle el ritmo a algunos de estos delincuentes, por lo que constantemente están jugando al “gato y al ratón”.

Finalmente, rescató que esta postura es “activa”, ya que, a diferencia de anteriores gobiernos, no solo “reaccionan” cuando encuentran un narcotúnel, sino que buscan atacar a los cárteles y evitar que estas estructuras sean utilizadas para traficar drogas como el fentanilo.

Con información de The Epoch Times.