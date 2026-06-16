Kenia López se pone del lado de Sara Carter, la Zar Antidrogas de EU que va por los políticos mexicanos

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que las declaraciones de Sara Carter no son una amenaza.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que las declaraciones de Sara Carter, la zar antidrogas de EU, son una oportunidad para demostrar al mundo que en México sí hay Estado de derecho.

“He escuchado con atención a Sara Carter, directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, y ella cuestiona si México va a cooperar en esta lucha contra el narcotráfico y los políticos involucrados, y esto no debe entenderse como una amenaza”, aseguró en conferencia de prensa desde San Lázaro.

Kenia López recordó que Sara Carter reconoció el trabajo de cooperación en seguridad con el gobierno federal. “La solución es clara: hay que romper el pacto de impunidad”, expresó.

La panista sostuvo que, “más allá de confrontarnos con funcionarios de nuestro vecino del norte, debemos actuar contra los narcotraficantes y contra los políticos vinculados con el crimen organizado”.

“Investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico es una obligación legal y ética del Estado mexicano. No hay, en términos éticos, ni en términos legales, por qué seguir encubriendo”, afirmó.

Sheinbaum evita confrontarse con zar antidrogas

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a hablar sobre las advertencias de Sara Carter, quien aseguró que si no hay cooperación, atacarán a los cárteles.

“No quiero entrar en discusión con ella. De ella retomo la parte de la prevención. El documento que se publicó, donde hace énfasis en la prevención para evitar la adicción a las drogas”, explicó la jefa del ejecutivo federal.

¿Qué dijo Sara Carter, la zar antidrogas de Trump, sobre México?

Carter, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés), confirmó que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tiene en la mira a funcionarios mexicanos relacionados con el crimen organizado.

“Atacamos a gente en Sinaloa, todos los funcionarios que son parte del clan de Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y Los Mayitos, toda la operación de ‘El Chapo’ (...) lo hemos podido hacer gracias a que el gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”, explicó en una entrevista con el presentador Jan Jekielek, en el programa American Thought Leaders.

La funcionaria destacó que entre las operaciones que realiza la administración Trump está el confiscar los fondos de los presuntos narcotraficantes.

“Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Y por cierto, eso es lo que hacemos en México, apuntando incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles”, añadió.

¿Quién es Sara Carter?

Sara Carter se desempeña como la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas en la administración de Donald Trump, luego de la salida de

Antes de asumir su cargo, se desempeñó como periodista y trabajó como colaboradora en Fox News, donde era conductora del podcast The Sara Carter Show.

Carter estudió periodismo y comunicaciones en la Universidad Política Estatal de California, Pomona, y habla español de forma fluida.