México y EU contra el narco: Ronald Johnson plantea mayor cooperación en seguridad entre Sheinbaum y Trump

Ronald Johnson prevé que México y EU mejoren la seguridad en la frontera.

Ronald ‘Ron’ Johnson, embajador de Estados Unidos en México, planteó fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

En redes sociales, el funcionario confirmó que participará en la reunión de alto nivel programada para el viernes 12 de junio que confirmó Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con ‘Ron’ Johnson, la reunión del viernes “refleja el compromiso” de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para “generar resultados concretos para nuestros pueblos y seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas”.

Los comentarios del embajador de Estados Unidos en México vienen luego de la llamada entre Velasco y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en la que hablaron sobre la importancia de acelerar las acciones contra los cárteles de droga.

Además, es posible que la reunión del viernes aborde el flujo de personas migrantes hacia Estados Unidos, con posibles acciones para asegurar la frontera.

¿Quiénes participarán en la reunión de alto nivel entre México y EU?

El encuentro de alto nivel del 12 de junio será entre los gabinetes de seguridad de ambos países.

Será en la Ciudad de México, y se prevé que, como en ocasiones anteriores, sea una conversación “respetuosa” y buscará que prevalezca el diálogo fundado en los principios acordados.

Esta reunión ocurre luego de meses de insistencia de Donald Trump por atacar a los cárteles por tierra, así como del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que cuestionó los intereses de Estados Unidos en México al acusar, sin pruebas por ahora, a 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con Los Chapitos, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Además, la reunión ocurre días antes de la revisión del T-MEC y un día después de la inauguración del Mundial 2026, ambos eventos de gran importancia para los intereses económicos de ambos países.

El pasado 4 de junio, Ronald Johnson destacó los resultados de la coordinación entre México y Estados Unidos para detener la crisis de fentanilo, con resultados como una reducción del 35 por ciento en las muertes por sobredosis en EU.

Además destacó una caída del 95 por ciento del flujo marino de drogas hacia EU, y que las incautaciones de droga en la frontera bajaron a la mitad.

En total, México lleva más de 400 toneladas de drogas incautadas, además de 2 mil 300 laboratorios desmantelados.