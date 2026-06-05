Alemania se lanza contra cárteles mexicanos: ‘Son una amenaza para Eurpa’

El canciller alemán Johann Wadephul y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, firmaron el acuerdo de cooperación entre ambos países. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Alemania busca incrementar la cooperación con México para combatir el crimen organizado, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, en conferencia de prensa conjunta con el canciller Roberto Velasco Álvarez, realizada en el marco de la visita oficial que realiza a nuestro país.

“Tanto para México como para Alemania la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga son objetivos importantes. También son una amenaza para Europa, por eso hemos conversado sobre cómo podemos aumentar de forma más eficaz, y cómo mostrar la tarjeta roja a quienes buscan perjudicarnos.

“Creo que el tema del crimen organizado merece un espacio prioritario en nuestra agenda de cooperación porque estamos viendo que el crimen organizado labora de manera muy eficaz en varios continentes, y hay grandes cantidades de droga que llegan a Europa, también desde la costa occidental de África”.

Afirmó que el consumo en el continente europeo es un asunto de preocupación.

Sugirió al canciller Velasco Álvarez que el tema sea parte de la agenda en el próximo año, en el marco del aniversario 75 de las relaciones diplomáticas.

Alemania ofrece a México armas

Por lo pronto, ofreció incrementar la venta de armas.

“Existe un potencial adicional en el ámbito de la defensa. Alemania tiene una industria armamentística muy bien posicionada y existe oportunidad de cooperar más estrechamente con México, y es algo que ofrecemos. Tenemos que diversificarnos, necesitamos más compradores y más fuentes de adquisición, esto es de interés mutuo”.

Durante la conferencia, también reconoció que México haya votado a favor, ante la ONU, para que Rusia retire sus fuerzas de Ucrania.

“Apreciamos mucho la clara posición de México sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. La guerra de (Vladimir) Putin sigue siendo el mayor desafío para la seguridad en Europa, y amenaza la seguridad y estabilidad globales.

“En un mundo en donde se imponga la ley del más fuerte será un mundo lleno de incertidumbres”, agregó.

Los cancilleres también firmaron el acta de la III reunión de la Comisión Binacional México-Alemania “Alianza para el Futuro”, celebrada en la sede de la cancillería.

En ésta se revisaron principales avances y acuerdos de las cinco comisiones técnicas que la integran, y se acordaron temas futuros.

Además, intercambiaron las playeras oficiales de las selecciones nacionales para el Mundial 2026.