‘Van por Los Chapitos’: Esto sabemos de los operativos en Los Cabos

Las autoridades informaron sobre operativos contra los Chapitos en Baja California Sur (Foto: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO)

Las recientes acciones de las fuerzas federales en Baja California Sur apuntan a un objetivo específico: debilitar la estructura de Los Chapitos en uno de los territorios que durante años fue considerado un refugio estratégico para esa facción del Cártel de Sinaloa.

Los operativos desplegados en Los Cabos han derivado en enfrentamientos armados, cateos, decomisos y detenciones que reflejan una nueva etapa de presión sobre el grupo criminal.

Desde finales de mayo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales han realizado una serie de intervenciones en San José del Cabo, donde aseguraron armas de alto poder, explosivos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y presuntas casas de seguridad utilizadas por integrantes de la organización.

Gobierno de Sheinbaum busca ‘desarmar’ a Los Chapitos

De acuerdo con información publicada por el semanario ZETA Tijuana, una fuente de inteligencia federal aseguró que la instrucción del Gobierno Federal es presionar y desmantelar las operaciones de Los Chapitos en Baja California Sur, particularmente en San José del Cabo.

La misma fuente sostuvo que la región era considerada un bastión económico y territorial de la facción encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Los operativos comenzaron tras reportes ciudadanos sobre la presencia de hombres armados en Santa Anita, donde posteriormente se registró un enfrentamiento entre militares y civiles armados. En los días siguientes se llevaron a cabo nuevas acciones en distintos puntos de San José del Cabo, incluyendo la colonia Monterreal y la zona conocida como La Ballena.

Las autoridades reportaron la detención de presuntos generadores de violencia, el aseguramiento de más de una decena de armas largas, municiones para lanzagranadas, chalecos balísticos y más de un centenar de explosivos artesanales. También fueron localizados inmuebles utilizados presuntamente para actividades delictivas.

¿Quiénes son los hijos del ‘Chapo’ Guzmán que aún permanecen libres?

Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras la captura y extradición de Ovidio Guzmán López, así como la entrega voluntaria a EU de Joaquín Guzmán López en 2024, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen como objetivos prioritarios a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados como líderes operativos de la organización.

Ambos son identificados por agencias de seguridad como figuras clave dentro de la estructura criminal que mantiene presencia en diversas regiones del país.

Los Chapitos y la presunta negociación con EU

En meses recientes surgieron reportes sobre una posible negociación entre autoridades estadounidenses y Los Chapitos, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, quienes aun se encuentran libres.

La información fue publicada en el diario Los Ángeles Times. Hasta el momento, las autoridades de ambos países no han informado públicamente sobre acuerdos.

Las acciones de seguridad continúan en regiones consideradas históricamente como zonas de influencia de la facción de Los Chapitos.