Cartelera musical de La Velada del Año VI: ¿Qué artistas dan show EN VIVO HOY?

La Velada del Año VI cuenta con una cartelera musical diversa, donde se presenta Juanes y Yandel. (Foto: shutterstock, X:@infoLaVelada)

Además de los combates entre streamers y creadores de contenido, La Velada del Año VI vuelve a apostar por la música como uno de los grandes atractivos del evento organizado por Ibai Llanos. La edición de 2026 reúne a figuras del urbano y el pop, quienes ofrecen presentaciones en vivo entre las peleas de influencers.

Aunque la organización todavía no ha revelado el horario en el que aparece cada cantante, ya confirmó el cartel musical que acompaña la jornada, la cual puede seguirse de manera gratuita a través de plataformas oficiales.

Juanes es uno de los artistas confirmados para La Velada del Año VI. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Lista de artistas confirmados en La Velada del Año VI

La cartelera musical de La Velada del Año VI está conformada por cantantes como Yandel, Juanes, Anuel AA y Bad Gyal.

Yandel : es uno de los exponentes más importantes del reguetón. Alcanzó fama internacional gracias al dúo Wisin & Yandel, posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista con temas como ‘Encantadora’, ‘Nunca me olvides’ y ‘Reloj’.

: es uno de los exponentes más importantes del reguetón. Alcanzó fama internacional gracias al dúo Wisin & Yandel, posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista con temas como ‘Encantadora’, ‘Nunca me olvides’ y ‘Reloj’. Juanes : uno de los cantautores colombianos más reconocidos a nivel mundial. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, ha construido una trayectoria con éxitos como ‘A Dios le Pido’, ‘La Camisa Negra’ y ‘Es por ti’.

: uno de los cantautores colombianos más reconocidos a nivel mundial. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, ha construido una trayectoria con éxitos como ‘A Dios le Pido’, ‘La Camisa Negra’ y ‘Es por ti’. Anuel AA : una de las principales figuras del trap y reguetón latino. El cantante puertorriqueño ha colaborado con artistas como Karol G, Ozuna, Daddy Yankee y Bad Bunny, además de lanzar temas como ‘China’, ‘Secreto’ y ‘Ella quiere beber’.

: una de las principales figuras del trap y reguetón latino. El cantante puertorriqueño ha colaborado con artistas como Karol G, Ozuna, Daddy Yankee y Bad Bunny, además de lanzar temas como ‘China’, ‘Secreto’ y ‘Ella quiere beber’. Bad Gyal : originaria de España, se ha consolidado como una de las artistas europeas más influyentes dentro del género urbano. Su propuesta mezcla reguetón, dancehall y música electrónica, lo que la ha llevado a colaborar con diversos exponentes internacionales.

: originaria de España, se ha consolidado como una de las artistas europeas más influyentes dentro del género urbano. Su propuesta mezcla reguetón, dancehall y música electrónica, lo que la ha llevado a colaborar con diversos exponentes internacionales. La Pantera : uno de los nuevos talentos del panorama urbano español. En los últimos años ha ganado popularidad gracias a su estilo que combina rap, trap y reguetón, convirtiéndose en una de las promesas del género.

: uno de los nuevos talentos del panorama urbano español. En los últimos años ha ganado popularidad gracias a su estilo que combina rap, trap y reguetón, convirtiéndose en una de las promesas del género. Lucho RK: ha destacado dentro de la escena urbana española por sus canciones que mezclan sonidos latinos con influencias del R&B y el trap, una propuesta que le ha permitido sumar millones de reproducciones en plataformas digitales.

Anuel AA se va a presentar en la Velada del Año VI. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI en México?

La transmisión de La Velada del Año VI comienza este sábado 25 de julio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento puede seguirse en vivo a través del canal oficial de Ibai Llanos en Twitch, además en YouTube y TikTok, plataformas donde el creador de contenido suele compartir la cobertura especial.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI

Además de los conciertos, el evento contará con siete combates entre creadores de contenido e influencers.

La Velada del Año VI tiene representación mexicana, pues la influencer Samy Rivers sube al ring para enfrentar a RoRo, una de las creadoras de contenido más populares en España. Además, Natalia MX se mide contra Clersss.